Recorder anunță că 50.000 de români au donat în 2025 și venituri record

Numărul celor care au contibuit prin donații anul trecut pentru Recorder reprezintă echivalentul a Arenei Naționale pline. Cifra a fost dezvăluită de site-ul de investigații în raportul anual publicat la sfârșitul lunii mai, 2025 fiind anul cu cele mai mari venituri din istoria Recorder, înființat în 2017 de Cristian Delcea, Mihai Voinea, Răzvan Ionescu și Andrei Crăciun.

„Într-o perioadă în care finanțarea organizațiilor neguvernamentale este transformată de politicieni în temă de dezbatere națională, continuăm să facem ceea ce am făcut încă din primul an al proiectului Recorder: să publicăm acest raport editorial și financiar-contabil”, spun doi fondatori ai site-ului, Mihai Voinea și Cristian Delcea, care au prezentat datele privind donațiile oamenilor și cum s-au cheltuit banii în anul 2025.

În raportul editorial și financiar publicat de redacție, jurnaliștii spun că peste 50.000 de oameni au susținut financiar proiectul prin donații directe sau prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, iar aproximativ 90% din veniturile încasate anul trecut au provenit din astfel de contribuții. Restul de 10% reprezintă venituri din publicitate, granturi și dobânzi din depozite bancare.

„Fără ei, jurnaliștii Recorder n-ar fi avut liniștea și libertatea de a lucra zeci sau sute de zile la materiale care ating straturile cele mai opace ale corupției din societatea românească. Și fără prezența lor virtuală, ca un scut protector în jurul redacției, n-am fi avut puterea să rezistăm atacurilor și presiunii din ultimii ani”, au spus fondatorii Recoder, referindu-se la persoanele care au ales să doneze, subliniind importanța unei presei independente.

În 2025, Recoder a avut venituri de 3,62 milioane de euro și cheltuieli de 1,55 milioane de euro, potrivit bilanțului publicat pe site.

Recorder a reiterat că nu a primit niciodată bani de la partide politice și că nu a acceptat publicitate electorală, precizând că funcționează ca organizație non-profit, iar eventualele excedente financiare sunt reinvestite integral în activitatea jurnalistică.

„Nimeni nu pleacă cu bani acasă la final de an, chiar dacă există excedent. Toți banii sunt reinvestiți în jurnalism”, arată redacția.

Excedentul financiar obținut în 2025 a fost folosit în principal pentru extinderea echipei și pentru asigurarea unei stabilități financiare pe termen lung, potrivit raportului Recorder.

Recorder susține că și-a securizat bugetul pentru mai bine de doi ani în avans, argumentând că o redacție de investigații are nevoie de protecție financiară în contextul presiunilor politice și instituționale.

Site-ul de investigații a fost acuzat inclusiv că „atentează la ordinea constituțională” după documentarul „Justiție capturată” și că „destabilizează instituțiile statului”, după cea mai recentă investigație Recoder, Poliție aservită, în timp ce la unele televiziuni, cum ar fi România TV, au existat propuneri privind eliminarea facilității fiscale prin care contribuabilii pot redirecționa o parte din impozit către ONG-uri.

Recorder și-a mărit echipa și redacția a ajuns în 2026, având 32 de angajați full-time, plus colaboratori.

Documentarul „Justiție capturată”, difuzat inclusiv de TVR și citat în presa internațională, a generat „cea mai amplă dezbatere despre sistemul judiciar din ultimul deceniu”.

„Tot anul trecut, investigațiile Recorder despre conflictele de interese și abuzurile de putere ale primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, au dus la declanșarea unor investigații ale procurorilor anticorupție, iar o anchetă despre practicile de marketing ale marilor lanțuri de farmacii a forțat o reevaluare a felului în care această piață este reglementată”, arată redacția, care a făcut și un rezumat video al activității din ultimul an.