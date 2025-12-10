Precizări din partea Recorder despre documentarul care a scos oameni în stradă miercuri seara: „Avem mărturii șocante din interiorul sistemului”. Cum pot deveni ele publice

Jurnaliștii de la Recorder au transmis, printr-o postare pe Facebook, că mulți dintre magistrații cu care au stat de vorbă pentru ancheta „Justiție capturată” au refuzat să apară dar au oferit, off the record, „mărturii șocante” care ar putea provoca un cutremur în sistemul judiciar, dacă acești magistrați ar avea curaj să facă publice aceste lucruri.

Echipa Recorder care a documentat ancheta timp de un an și jumătate susține că există lucruri care ar putea să contribuie rapid la remedierea măcar parțială a problemelor din sistemul judiciar. Cel mai important ar fi ca magistrați care au vorbit cu jurnaliștii în timpul anchetei, fără însă să accepte publicarea mărturiilor lor, să aibă curajul să facă publice lucrurile pe care le știu.

„În timpul documentării din ultimul an și jumătate am vorbit cu zeci de magistrați, însă foarte puțini dintre ei au acceptat să apară în documentar. Cei care au refuzat ne-au oferit totuși mărturii șocante din interiorul sistemului, pe care nu le-am putut publica deoarece condiția lor a fost să rămână off the record. Dacă magistrații care au astfel de mărturii ar avea curaj să le facă publice, în sistemul de Justiție s-ar produce un adevărat cutremur”, se spune în postare.

Ce poate face președintele

Mai este menționat faptul că Parchetul General poate ancheta legalitatea deciziilor administrative luate de Curtea de Apel prin care au fost înlăturați din completurile de judecată magistrați care judecau dosare de mare corupție, în condițiile în care acest lucru se face, potrivit legii, „în mod excepțional, din motive obiective”.

În al treilea rând, „Inspecția Judiciară are atribuții în verificarea activității instanțelor și ar putea să se autosesizeze în urma informațiilor prezentate în documentarul Recorder. Ținând cont că în ultimii ani această instituție a cercetat disciplinar magistrați chiar și pentru exprimarea unor opinii pe Facebook, ar fi greu de înțeles cum ar putea să nu cerceteze magistrați care au schimbat componența unor completuri de judecată fără a avea motive obiective.”

De asemenea, jurnaliștii Recorder amintesc că președintele poate participa la ședințele CSM, iar atunci când o face, el prezidează ședințele. În această situație, șeful statului poate cere explicații cu privire la deciziile din ultimii ani, precum: detașarea unor judecători care urmau să pronunțe sentințe în dosare de mare corupție, decizii de excludere din magistratură a unor judecători care ulterior au fost infirmate de Înalta Curte, refuzul de a desemna procurori care să ancheteze faptele magistraților.

Totodată, este menționată posibilitatea Parlamentului de a modifica legislația astfel încât să fie schimbată „organizarea piramidală” a sistemului judiciar.

Recorder evocă și mesajul președintelui Nicușor Dan care i-a încurajat pe magistrați să vorbească. „Rămâne de văzut dacă pentru aceștia sunt mai puternice încurajările și asigurările venite de la președintele țării sau e mai puternică frica de cei care conduc cu mână de fier sistemul de justiție”, se spune în postarea celor de la Recorder.