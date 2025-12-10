Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder: „De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, scrie Nicușor Dan într-o reacție pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, continuă președintele.

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, scrie Nicușor Dan în postarea făcută pe X.

Președintele subliniază, însă, că soluția la problemele ridicate în documentarul Recorder este tot în interiorul sistemului de justiție.

„Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate”, continuă președintele.

Întrebările președintelui

El vine și o serie de întrebări la care așteaptă răspuns din partea sistemului de justiție:

Cine strânge probele și cine face sesizările?

De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp?

Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim?

Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim?

De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?

De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?

Traseul Liei Savonea în fruntea justiției

Recorder susține că, în ultimii ani, în conducerea Curții de Apel București au fost promovați judecători aduși de la alte instanțe din țară, cu biografii controversate și ale căror rude apropiate au avut probleme grave cu legea. Potrivit publicației, în spatele promovărilor s-a aflat Lia Savonea, actuala președință a Înaltei Curți, care în ultimii 15 ani a ocupat poziții cheie în sistemul judiciar și care este indicată de mai mulți magistrați drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Recorder spune că Lia Savonea a avut un traseu controversat. În 2010 era audiată de DNA pentru presupuse relații cu rețeaua PSD-istului Cătălin Voicu, iar apoi a fost respinsă de CSM din motive de integritate când a încercat să promoveze la Înalta Curte, însă ulterior a avut o ascensiune fulminantă. Savonea a devenit membră a CSM, a închegat o majoritate anti-reformistă care a susținut modificările legislative promovate de PSD în vremea lui Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.

Savonea a fost numită în fruntea Instanței supreme începând din 1 august de către Consiliul Superior al Magistraturii. După desemnare, asociația procurorilor „Inițiativa pentru Justiție” i-a cerut lui Nicușor Dan să sesizeze CCR privind procedura de desemnare a șefului ICCJ. Șeful statului nu a depus sesizarea la CCR.

În 14 noiembrie, în fața Curții Supreme a avut loc un protest împotriva Liei Savonea în care participanții au cerut revocarea sa. Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj atunci.

