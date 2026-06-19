Recordul înregistrat astăzi de Wizz Air. Compania trece de o nouă bornă într-o singură zi

Compania maghiară low-cost anunță atingerea unui performanțe fără precedent în istoria companiei.

Wizz Air sărbătorește astăzi un reper operațional major, atingând pragul de 1.200 de zboruri operate într-o singură zi, anunță compania într-un comunicat transmis presei.

Practic, peste 260.000 de pasageri zboară în această zi cu Wizz Air, ceea ce reprezintă echivalentul populației unui oraș precum Craiova.

Borna apare în contextul în care, potrivit estimărilor IATA 1, traficul global de pasageri este așteptat să crească cu 2,1% în 2026, în timp ce traficul de pasageri din Europa ar urma să avanseze cu 2,8%, susținut de cererea constantă pentru călătorii de agrement și pentru vizitarea familiei și prietenilor în regiuni apropiate. Pentru perioada de vară iunie-septembrie, Eurocontrol 2 estimează că traficul aerian din rețeaua europeană va crește, în medie, cu 2% față de vara anului 2025, unele săptămâni urmând să înregistreze creșteri de până la 5,1%, iar zilele de vârf apropiindu-se de 37.000 de zboruri”, se arată în document.

„Operarea a 1.200 de zboruri într-o singură zi reprezintă un moment de mândrie pentru Wizz

Air și este posibilă datorită flotei noastre în continuă creștere, care numără 267 de aeronave

de ultimă generație, rețelei noastre aflate în expansiune”, a declarat Diarmuid O’Conghaile, Chief Operations Officer în cadrul Wizz Air.

În luna mai, Wizz Air a atins o rată de finalizare a zborurilor de 99,99% în întreaga sa rețea, alături de un nivel ridicat de punctualitate, cu 82,67% dintre zboruri sosind cu o abatere de maximum 15 minute, se arată în document.

Ce presupune atingerea acestui prag în cifre: