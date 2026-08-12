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Actualitate

Redeschiderea centralelor pe cărbune: cum ne vând politicienii un „trabant din anii ’80” pe post de salvator. Motivul: „Sunt preferate pentru sinecurile clasei politice”, explică o specialistă

Gabriel Bejan
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„Politizarea, corupția, lipsa de transparență” par probleme abstracte, dar ele ajung să dicteze prețul la energie suportat de cetățean, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Corina Murafa, expertă în politici energetice și membră în Comitetul Economic și Social European, un organism consultativ al UE.

  • Combinatele pe cărbune din Oltenia și Hunedoara au fost folosite de către politicieni „pentru contracte date cu dedicație”, spune Corina Murafa.
  • Iar politicienii cer acum redeschiderea de noi capacități pe cărbune, deși noi nu le folosim eficient pe cele deschise.  
  • Una dintre dovezi este factuală: chiar și la cărbune, România dă acum 60-70% din energia pe care o poate da. Motivul? Instalațiile pe cărbune „nu mai fac față exigențelor”.
  • Și comparațiile cu Polonia, care și-a negociat un termen mai larg de renunțare la cărbune? Experta explică un lucru mai puțin cunoscut: în ciuda mitului că România își rezolva sistemul energetic „cu cărbune”, noi aveam doar 20% cărbune în mixul energetic, iar Polonia, 90%. 
  • Cum am ajuns să avem o problemă de stocare, deși „suntem una dintre puținele țări din UE care avem o fabrică de baterii”.
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– Doamna Corina Murafa, sunt cărbunii o soluție? Pentru că unii politicieni cer redeschiderea centralelor pe cărbune.
Corina Murafa: Este unul dintre cele mai mari mituri care persistă în România. Din punctul meu de vedere, problema este în zona de rea-voință. 

Pentru că, atât complexul energetic Oltenia, cât și cel din Hunedoara au fost mereu locuri călduțe pentru sinecuri ale clasei politice locale, pentru contracte date cu dedicație, pentru mentenanță, pentru pază și protecție, pentru una, pentru alta. 

Au state de plată mult umflate cu angajați care poate, unii dintre ei, nu dădeau vreodată pe la birou.

De aceea s-a creat artificial acest mit în societatea românească că fără cărbune nu putem. 