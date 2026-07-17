Reducere de venituri pentru o parte dintre profesori. Cuantumul unui spor este scăzut, prin noua lege a salarizării

Proiectul noii legi a salarizării prevede că sporul acordat profesorilor care sunt și diriginți va fi acordat ca o sumă fixă, nu în funcție de salariul de bază, ca până acum. După ce va fi supus impozitării, profesorii vor primi un spor de dirigenție de numai 240 de lei, scrie Edupedu.ro.

Suma acordată ca spor de dirigenție va fi calculată în funcție de valoarea de referință stabilită pentru salarizarea bugetarilor, valoare care, în 2027, va fi de 4.100 de lei. Astfel, sporul pentru diriginți va fi de 10% din valoarea de referință.

Până acum, diriginții aveau o majorare de 10% din salariul de bază, ceea ce însemna că sporul poate varia de la un profesor la altul, în funcție de vechime și de gradul didactic.

Pe viitor, sporul va fi de 410 de lei brut, indiferent de gradul didactic. Potrivit calculelor Edupedu, după impozitarea sumei, profesorii vor rămâne cu o sumă de numai 240 de lei net, bani pentru care vor trebui să gestioneze relația cu părinții, să monitorizeze situația școalară a elevilor dintr-o clasă și să se ocupe de chestiuni administrative.

Acest lucru va reprezenta o scădere certă a veniturilor profesorilor care sunt și diriginți, în condițiile în care salariul unui profesor debutant este de circa 5.700 de lei brut. Un spor de dirigenție calculat la 10% ar reprezenta o sumă netă oricum mai mare decât ceea ce vrea să ofere statul român pe viitor.

Sindicatele din învățământ au anunțat, joi, după o întâlnire cu conducerea PNL, că nu sunt de acord cu prevederile Legii salarizării care vizează angajații din domeniul educației.