Referendumul privind neutralitatea din Elveția: Tabăra „Nu” a câștigat clar

Alegătorii elvețieni au respins clar propunere de adoptare a unei forme mai restrictive de neutralitate, care ar fi împiedicat țara lor să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO, potrivit estimărilor după închiderea urnelor.

Peste două treimi dintre alegători au votat împotriva propunerii de a include în Constituția elvețiană o versiune strict definită a neutralității, potrivit celor mai recente estimări privind referendumul a postului public de televiziune SRF.

Textul a fost respins cu o majoritate covârșitoare, în proporție de 71%, potrivit unei prime estimări a institutului de sondaje gsf.bern, publicată la 30 de minute după închiderea ultimelor secții de votare.

Deși neutralitatea elvețiană este recunoscută la nivel internațional încă de la sfârșitul războaielor napoleoniene, în 1815, modul în care guvernul o pune în aplicare nu este precizat în mod explicit.

Partidul Popular Elvețian (SVP), de dreapta, a afirmat că poziția tradițională a Elveției a fost erodată după ce Berna a impus sancțiuni împotriva Rusiei în urma invaziei acesteia în Ucraina.

Campania a finanțat afișe cu porumbei albi în toată țara care îndemnau oamenii să voteze „Nu războiului, da neutralității”.

Cu toate acestea, sondajele de opinie au arătat că alegătorii vor respinge propunerea, unul dintre cele mai recente sondaje indicând 68% împotrivă și 31% în favoarea ei.

Elvețienii sunt mulțumiți cu actuala formă de neutralitate

Fabio Wasserfallen, profesor de politică europeană la Universitatea din Berna, a declarat: „Alegătorii elvețieni apreciază neutralitatea, dar sunt de acord cu modul în care guvernul o pune în aplicare în prezent.

„De asemenea, aceștia sunt, în general, în favoarea sancțiunilor împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina și nu doresc ca acest lucru să se schimbe.”

Propunerea care a fost supusă la vot cerea ca Constituția să stipuleze că Elveția nu poate adera la nicio organizație militară și nu poate coopera cu nicio astfel de organizație.

Aceasta susținea că neutralitatea elvețiană a servit bine țării în trecut, ținând-o departe de ambele războaie mondiale, și că, de asemenea, ajută Berna să-și ofere „bunele oficii” pentru a facilita negocierea păcii între părțile beligerante.

„Elveția nu a mai avut un război de 200 de ani pentru că este permanent înarmată și neutră”, a declarat Christoph Blocher, omul de afaceri miliardar și susținător al SVP.

„Însă neutralitatea a fost respectată din ce în ce mai puțin în ultimii ani”, a declarat el pentru Reuters, Rusia considerând acum Elveția ca parte la conflict din cauza sancțiunilor.

În afară de SVP, majoritatea partidelor și guvernul elvețian se opun propunerii, ministrul de externe Ignazio Cassis afirmând că aceasta ar afecta securitatea națională și ar împiedica Elveția să participe la exerciții militare alături de NATO.