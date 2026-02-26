Reforma administrației, publicată oficial: Zeci de mii de posturi vor fi eliminate / Schimbări la amenzile auto / Scade sporul de doctorat și crește vârsta de pensionare la militari – DOCUMENT

Măsurile de reformă din administrația publică centrală și locală, adoptate marți seara prin ordonanță de urgență de guvernul condus de Ilie Bolojan, care vor duce la eliminarea a peste 45.600 de posturi din administrația locală, din care aproape 12.800 sunt ocupate, au fost publicate miercuri seară în Monitorul Oficial. Ordonanța mai prevede scăderea sporului de doctorat, creșterea progresivă a vârstei de pensionare la militari, precum și schimbări la cumpărarea de imobile și mașini ori la amenzile de circulație.

Ce reduceri de posturi se vor face în administrație

Unul dintre principalele puncte ale ordonanței care vizează reforma administrației este cel legate de reducerea numărului posturi din administrația locală, a anunțat Guvernul.

Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se reduce cu 30%. Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026.

Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

La acestea se adaugă reduceri de personal la prefecturi (25%), în ministere (10%, cu anumite excepții) și la numărul de consilieri din cabinetele demnitarilor atât la nivel central, cât și local.

„În ceea ce privește posturile desființate la autoritățile locale, acest sistem generează 12.794 de posturi ocupate reduse, de asemenea 26.802 posturi vacante reduse și un număr de 6.102 posturi reprezentând reducerea consilierilor personali ai celor aleși în funcții de demnitate la nivel local, în total 45.698 de posturi, dar care o parte sunt vacante, o parte sunt posturi ocupate”, a declarat marți seara Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

„În ceea ce privește prefecturile”, a mai spus Cseke Attila, „acolo modalitatea este de reducere de 25%, care, pe cifrele existente, generează o reducere de 10% a posturilor ocupate, adică 168 de posturi. Ministerul Afacerilor Interne este mandatat să stabilească procedura de reducere și instituțiile prefectului la care se reduc posturi. În ceea ce privește numărul de consilieri la nivel central, de la cabinete, acesta este de 192 de posturi”, a spus ministrul.

Schimbări la norma de personal pentru poliția locală

Ordonanța de urgență revizuiește norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 locuitori la 1/1.200 locuitori) și serviciile de pază (de la 1/5.000 locuitori la 1/6.500 locuitori) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi.

Actul a introdus posibilitatea ca prin hotărâre a autorității deliberative să se majoreze/diminueze numărul maxim de posturi pentru serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau/și pentru poliția locală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului.

Potrivit estimărilor Guvernului, aplicarea acestor măsuri vor conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal, în anul 2026 cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în anul 2027 cu peste 3 miliarde de lei.

Modificări privind funcția publică

Ordonanța prevede mobilitatea prin rotație, prin ocuparea postului pentru o perioadă (mandat) de 3 ani (înalt funcționar public) și 5 ani (funcțiile publice de conducere sensibile din autorități publice centrale), reînnoibil o dată pe același post în aceeași instituție + Evaluarea multianuală la finalul mandatului.

Alte schimbări:

Exercitarea funcțiilor publice cu timp parțial – pentru autoritățile publice locale, posibilitatea ocupării posturilor cu ½ normă, inclusiv a 2 funcții publice cu timp parțial în aceeași instituție sau instituții diferite, în situația reorganizării activității

Evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță (reprezintă cel puțin 50% din nota aferentă evaluării obiectivelor funcționarilor publici de execuție și de conducere); reglementarea mecanismului de verificare a cunoștințelor specifice prin testare în cadrul procesului de evaluare

Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual.

Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.

Excepții de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal

Ordonanța de urgență prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025. În același timp, reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere anul trecut vor fi luate în calcul la efectuarea reducerii totale de 10%.

Pe de altă parte, anumite instituții sunt exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, însă la pachet cu implementarea unor măsuri compensatorii.

Fac excepție cheltuielile de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul de stat, spitalelor publice, serviciilor publice de ambulanță și a centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

În privința măsurilor compensatorii, Ordonanța de urgență prevede reducerea sporului de doctorat, creșterea treptată a vârstei de pensionare la militari, un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță.

Vârsta de pensionare la militari va crește prograsiv

Pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat.

„În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ.”

Sporul de doctorat, redus cu 450 de lei brut

În domeniul Educației, ordonanța prevede reducerea sporului de doctorat de la 950 de lei brut la 500 de lei brut.

Mai exact, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Măsuri compensatorii în Sănătate

În sistemul sanitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va promova actele normative potrivit cărora se va realiza reducerea cheltuielilor în anul 2026, prin:

Aplicarea metodologiei unitare pentru sumele reprezentând influențele financiare;

Instituirea contribuţiei trimestriale temporare de solidaritate în sarcina deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor;

Reclasificarea unităților sanitare cu paturi;

Creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor de specialitate;

Organizarea achizițiilor centralizate.

Schimbări la autorizarea jocurilor de noroc în localități

Ordonanța de urgență introduce și măsuri pentru descentralizare și creșterea capacității administrative, inclusiv prin modificarea și completarea Codului Administrativ.

Actul modifică și completează reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale. Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice.

Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc. Pentru operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei OUG dețin autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile privind autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen.

Șoferii rămân fără permis dacă nu-și plătesc amenzile de circulație

Ordonanța prevede că pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului auto, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.

Dreptul de a conduce se va suspenda în cazul șoferilor care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seara că suspendarea permisului se va face în termen de 105 zile de la constatarea prin proces verbal a contravenției. Care este explicația?

„La termenul de 90 de zile se adaugă și cele 15 zile alocate conform legii în vigoare pentru a plăti jumătate din minimul amenzii”, a explicat pentru HotNews.ro ministrul Cseke Attila.

Procedura efectivă de aplicare a acestei măsuri se va stabili de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern.

Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată. Prevederea intră în vigoare în 6 luni. Normele de aplicare se propun de MAI/MF/MDLPA spre aprobare Guvernului.

Cumpărarea de imobile și mașini, condiționată de plata taxelor locale

La cumpărarea imobilelor și a autovehiculelor, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor trebui să facă dovada achitării datoriilor față de autoritatea locală, potrivit ordonanței de urgență.

Astfel, dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport este condiționată de prezentarea certificatului de atestare fiscală sau de verificarea electronică a obligațiilor fiscale, iar actele încheiate cu încălcarea acestor condiții sunt nule de drept.

Ordonanța de urgență instituie obligația organelor fiscale centrale și locale de a face schimb de date privind sursele de venit și tranzacțiile imobiliare sau auto, prin protocolul de aderare la sistemul informatic PatrimVen incluzând și informațiile notariale.

Modificări privind drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune

Ordonanța instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale.

Procedura: Organele fiscale locale emit până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie ale fiecărui an, titlurile executorii privind impozitele și taxele locale restante, precum și accesoriile aferente acestora pe care le comunică și rețin din indemnizațiile acestora în limita a maxim 1/3 din aceasta.

Actul mai instituie și posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Procedură: Reținerea din sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune a sumelor datorate cu titlu de impozite și taxe locale se realizează de către agențiile teritoriale (AJPIS), la solicitarea organelor fiscale locale pe baza titlurilor executorii emise ca la procedura de mai sus în limita a maxim 1/3 din aceasta.