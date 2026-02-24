Guvernul Bolojan adoptă astăzi tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Măsurile aflate pe masa Executivului

Membrii Guvernului se reunesc, marți, de la ora 18.00, pentru a adopta două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică. Ședința a fost convocată după ce partidele din coaliție s-au pus de acord, într-o reuniune care a avut loc luni, asupra ultimelor aspecte aflate în dispută.

La finalul reuniunii de luni, coaliția a transmis că s-a convenit asupra a patru subiecte. Primul vizează reforma administrației care va fi adoptată prin ordonanță de urgență.

În linii mari, asupra acesteia s-a convenit încă de pe 16 februarie, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură, care vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Reducere de 10% a personalului din administrație

Practic, instituțiile care au fost exceptate de la reducerile de 10% din fondul de salarii, vor putea micșora cheltuielile și prin alte modalități, nu doar prin reduceri de salarii.

„Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%”, transmitea coaliția.

Asta înseamnă că fiecare minister va trebui să facă reduceri, excepție vor face ministerele care au trecut deja printr-o reorganizare, cum sunt Cultura, Agricultura, ministerul Educației sau al Economiei. Acestea vor tăia doar până la pragul de 10%.

Și personalul medical va fi exceptat de la reducerile de salarii, însă salariile din ministerul Sănătății vor fi tăiate. Personalul din structurile de siguranță publică va fi la rândul lui scutit de tăierile de salarii, dar reducerea de cheltuieli va fi ajustată cu vârsta de pensionare.

„De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță. Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calcul la efectuarea reducerii totale de 10%”, spunea Ministerul Dezvoltării pe 18 februarie, când a pus proiectul în dezbatere publică.

Alte măsuri care vizează administrația publică

În administrația publică locală, măsurile propuse sunt în continuare o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

În acest an tranzitoriu, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desființate. Numărul de angajați din prefecturi va fi scăzut cu 25%. Pentru primăriile care nu-și acoperă cheltuielile cu veniturile din taxele locale se vor stabili noi grile de salarizare.

Peste 6.000 de consilieri vor fi disponibilizați

Este recalibrat numărul de polițiști locali, în funcție de mărimea localității sau județului: un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe și sectoarele Capitalei și unul la 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București. O localitate cu numărul de locuitori sub 4.500 poate înființa un serviciu de poliție locală doar dacă îl finanțează din veniturile proprii.

Proiectul de OUG propune reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Măsura va genera o reducere de peste 6.100 de posturi de consilieri personali de la cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală, dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național.

Ajutoare de stat pentru unele domenii de activitate economică

A doua ordonanță reglementează pachetul de măsuri de relansare economică, solicitat de către PSD. „Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale”, se spune în comunicatul emis după ședința coaliției de luni.

Pachetul constă în patru scheme de ajutor de stat al căror impact bugetar va depăși 2 miliarde de lei în cursul acestui an, potrivit ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Schemele de ajutor de stat vizează domeniile apărării, extragerii și prelucrării minereurilor critice, a tehnologiilor de vârf precum și pentru investițiile în domenii în care România înregistrează un deficit comercial important.

Noi modificări la taxele locale

În al treilea rând, coaliția a convenit și modificarea nivelului taxelor locale, așa cum au fost ele stabilite de la începutul anului. Astfel, s-au stabilit cote de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%

De asemenea, au fost instituite cote de reducere la impozitele pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat.

„Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice. Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.