Reformă istorică în Japonia, singura țară din G7 care nu recunoștea custodia comună a copiilor

Cuplurile divorțate din Japonia au acum dreptul să împartă custodia copiilor, după ce o reformă istorică a Codului Civil japonez a intrat în vigoare miercuri, relatează BBC.

Înainte ca amendamentul să fie aprobat de parlament în 2024, Japonia era singura țară din G7 care nu recunoștea conceptul legal de custodie comună.

Custodia era de obicei acordată unui singur părinte – în majoritatea cazurilor, mamei – care avea puterea de a interzice celuilalt părinte să-și vadă copilul.

Modificarea legislației a venit după numeroase critici interne și internaționale, care au denunțat sistemul de custodie exclusivă din Japonia spunând că mulți părinți divorțați s-au înstrăinat de copiii lor după ce au pierdut custodia acestora.

Anterior, cuplurile divorțate din Japonia erau libere să decidă asupra custodiei și a acordurilor de vizită. Dar, dacă se adresau instanței pentru această cauză, custodia urma să fie acordată doar unuia dintre părinți.

Conform noii legi, o instanță de familie poate decide dacă acordă custodia exclusivă sau comună cuplurilor divorțate. Părinții care au divorțat în conformitate cu vechiul sistem au acum și dreptul ca acordul privind custodia să fie revizuit de către instanța de familie.

Pensie obligatorie pentru copii

Legislaţia revizuită include și un sistem de întreţinere obligatorie, permițând părintelui care locuiește cu copilul să solicite fostului soț sau fostei soții 20.000 de yeni (125 de dolari) pe lună.

În plus, permite tribunalelor de familie să dispună oprirea din salariu în cazul părinţilor solvabili care nu respectă efectuarea acestei plăţi.

Părerile sunt împărțite

Unii speră că schimbările vor ajuta la prevenirea cazurilor în care părinții își răpeau copiii – cazuri care au intrat în atenția publicului în ultimii ani.

Spre exemplu, în 2023, vedeta japoneză de tenis de masă Ai Fukuhara a fost acuzată de fostul ei soț taiwanez că le-a răpit fiul. El a spus că ea a întrerupt contactul cu el și a refuzat să-l aducă înapoi în Taiwan. Cei doi au ajuns ulterior la o înțelegere.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2021, un tată francez care se afla în Japonia a inițiat o grevă a foamei, atrăgând atenția asupra a ceea ce a numit a fi răpirea copiilor săi de către fosta soție.

În timp ce unii văd proiectul de lege privind custodia comună ca o modalitate de a rezolva astfel de controverse, nu toată lumea susține revizuirea. Unii oameni se tem că custodia comună ar obliga femeile să mențină legăturile cu soții chiar și în cazurile de violență domestică.

Conform noii legi, instanța va acorda custodia exclusivă cuplurilor care divorțează dacă constată cazuri de violență domestică sau abuz.