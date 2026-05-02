Refuzat în Marea Britanie și Polonia, Kanye West merge în Albania. Ministrul culturii exultă

Rapperul american Kanye West va cânta la Tirana în iulie, a anunțat sâmbătă pentru AFP ministrul albanez al culturii, bucuros că țara face „un nou pas” spre a deveni „o destinație pentru evenimente culturale majore”.

Artistul, cunoscut și sub numele de scenă „Ye”, a fost criticat pentru remarcile antisemite și pentru glorificarea nazismului și a lui Adolf Hitler, afirmații asupra cărora a revenit și pe care le-a pus pe seama unei tulburări bipolare.

Din cauza acțiunilor sale controversate din trecut, evenimentele la care urma să apară la Londra și în Polonia în această vară au fost anulate.

Marea Britanie i-a interzis accesul în țară, ceea ce a dus la anularea festivalului de muzică unde urma să fie cap de afiș, în luna iulie. Așa s-a întâmplat și cu evenimentul de pe un stadion polonez, unde trebuia să cânte în 19 iunie.

„Acțiunile discutate pe larg ale lui Kanye West, legate de promovarea nazismului, sunt în contradicție evidentă cu valorile Poloniei”, spunea ministrul culturii din guvernul de la Varșovia, Marta Cienkowska.

În ultimii ani, rapperul în vârstă de 48 de ani a pierdut fani și o serie de sponsorizări din cauza afirmațiilor și acțiunilor sale controversate.

Ministrul albanez al culturii, Blendi Gonxhe, a declarat sâmbătă pentru AFP că evenimentul din 11 iulie „marchează un nou pas în transformarea Albaniei într-o destinație pentru evenimente culturale majore”.

Este în curs de construcție o structură specială pentru concert, cu o capacitate de 60.000 de locuri.

Cum a explicat Kanye West afirmațiile din trecut

În ianuarie, rapperul american a cumpărat o pagină întreagă în cotidianul The Wall Street Journal pentru a vorbi despre comportamentul său din ultimii ani.

El a declarat atunci că urmează un tratament pentru o afecțiune cerebrală, după ce anul trecut a suferit „un episod maniacal de patru luni, cu comportamente psihotice, paranoide și impulsive, care mi-au distrus viața”, potrivit revistei Variety.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt angajat în asumarea responsabilității, tratament și schimbare reală. Totuși, asta nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc oamenii evrei”, a scris acesta.