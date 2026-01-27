Kanye West susține că suferă de o afecțiune cerebrală gravă și își cere scuze pentru comportamentul din ultimii ani: „Am pierdut contactul cu realitatea”

Rapperul american Kanye West („Ye”) a cumpărat luni o pagină întreagă în cotidianul The Wall Street Journal pentru a prezenta o scuză oficială pentru comportamentul tulburător care l-a transformat într-un paria în ultimii ani. El a declarat că urmează un tratament pentru o afecțiune cerebrală, după ce anul trecut a suferit „un episod maniacal de patru luni, cu comportamente psihotice, paranoide și impulsive, care mi-au distrus viața”, relatează revista Variety.

Scriind despre starea sa maniacală din 2025 și menționând că „a ajuns la fundul prăpastiei acum câteva luni”, West a spus: „Pe măsură ce situația devenea din ce în ce mai nesustenabilă, au existat momente în care nu mai voiam să fiu aici”.

West, care în 2021 și-a schimbat legal numele în „Ye”, a abordat în ampla sa declarație istoria sa de tirade antisemite, declarații pro-Hitler și adoptarea svasticii. El a pus discursul său instigator la ură pe seama faptului că „a pierdut contactul cu realitatea”.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt angajat în asumarea responsabilității, tratament și schimbare reală. Totuși, asta nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc oamenii evrei”, a scris acesta.

Ye, formerly known as Kanye West, has taken out a full-page ad in The Wall Street Journal to apologize to the Black American community & the Jewish community.. pic.twitter.com/3Rztv1oVHs — HarrietEve9 (@HarrietEve9) January 26, 2026

Declarația apare înaintea lansării „Bully”, albumul îndelung amânat al West, în vârstă de 48 de ani. Acesta ar urma să fie lansat pe Spotify vineri.

Kanye West susține că a rămas cu o leziune cerebrală după un accident auto

Declarația amplă începe cu Ye adresându-se „celor pe care i-am rănit”. El discută apoi despre accidentul auto în care a fost implicat în urmă cu un sfert de secol, cu puțin timp înainte de ascensiunea sa spre statutul de vedetă. Spune că a suferit atunci o leziune a lobului frontal care nu a fost diagnosticată corespunzător până în 2023.

Acesta afirmă că leziunea a fost cauza tulburării sale bipolare – un diagnostic pe care la un moment dat l-a acceptat, apoi l-a respins ca fiind fals inclusiv anul trecut, dar pe care acum îl acceptă din nou.

„Ai impresia că vezi lumea mai clar ca niciodată, când în realitate îți pierzi complet controlul… Cel mai înfricoșător lucru la această tulburare este cât de convingătoare este atunci când îți spune: nu ai nevoie de ajutor”, a scris rapperul în declarația publicată de WSJ. „Te orbește, dar te face să crezi că ai discernământ. Te simți puternic, sigur, de neoprit. Am pierdut contactul cu realitatea”, susține el.

Revista Variety amintește că în ultimii ani, Ye susținuse că nu suferă de tulburare bipolară, ci de o formă de autism; acum spune că medicii au fost cei care i-au spus că este autist și nu bipolar. El afirmă că a ajuns să înțeleagă prin ce trecea cu adevărat citind forumuri de pe Reddit despre această afecțiune cerebrală și prin ajutorul primit la îndemnul soției sale. West s-a căsătorit în decembrie 2022 cu modelul australian Bianca Censori într-o ceremonie privată, neoficială, după ce fosta sa soție Kim Kardashian a depus actele pentru divorț în anul precedent.

Rapperul afirmă că leziunea i-a provocat tulburare bipolară și „episoade maniacale”

„A avea tulburare bipolară înseamnă o stare permanentă de boală mintală. Când intri într-un episod maniacal, ești bolnav în acel moment. Când nu te afli într-un episod, ești complet «normal». Și atunci lovesc cel mai dur rămășițele distrugerii lăsate de boală. După ce am ajuns la fundul prăpastiei acum câteva luni, soția mea m-a încurajat să caut în sfârșit ajutor”, a scris Kanye West.

Variety mai amintește că aceasta nu este prima oară când rapperul își cere scuze pentru declarații antisemite, deși noua declarație este cea mai lungă și poate cea mai semnificativă. Anterior, el și-a exprimat regretul pentru amenințarea de a intra în „Death-con 3” (n.r. o aparentă referință la DEFCON de alertă al armatei americane) împotriva evreilor, pentru ca apoi să pară că se răzgândește, continuând să vândă tricouri cu svastică și să înregistreze un cântec intitulat „Heil Hitler”, pentru a antagoniza și mai mult evreii și alte persoane pe care le considera aliate împotriva sa.

Piesa „Heil Hitler” a revenit în actualitate în Statele Unite chiar săptămâna trecută, după ce un club de noapte din Miami a stârnit reacții negative pentru că a difuzat melodia incendiară în timp ce Nick Fuentes, un antisemit și supremațist alb autodeclarat, și frații Andrew și Tristan Tate se aflau în club. Potrivit martorilor, unii clienți au început să scandeze titlul piesei și să ridice brațele ca pentru salutul nazist.