Regele Charles, în război cu veverițele cenușii, din cauza înmulțirii acestora

Regele Charles al III-lea, aflat într-un veritabil „război” împotriva înmulțirii veverițelor cenușii, s-a deplasat marți la un centru guvernamental care testează administrarea de contraceptive orale pentru aceste rozătoare care amenință specia nativă din Regatul Unit, de culoare roșie, scrie AFP.

Monarhul de 77 de ani a înfruntat valul de căldură care afectează Regatul Unit și o parte a Europei de Nord și a vizitat localurile administrate de Animal and Plant Health Agency din comitatul York, din nordul Angliei, un centru specializat în supravegherea și protejarea sănătății animalelor și plantelor.

În acel centru, oamenii de știință lucrează la un proiect-pilot ce vizează reglementarea „în mod uman” a populației de veverițe cenușii, o specie invazivă importată din America de Nord la sfârșitul secolului al XIX-lea și care a început treptat să ia locul veverițelor roșii, o specie autohtonă și frecvent întâlnită în toată Eurasia.

Pentru a-și atinge obiectivul, ei au dezvoltat o metodă de administrare a unor contraceptive orale veverițelor gri prin intermediul unui program de hrănire. Programul a fost anunțat în 2022 și primele teste tocmai au început, notează Agerpres.

„Fără sprijinul vostru, acest program n-ar exista”, i-a spus regele Charles doctoriței Julie Lane, directoarea Centrului național de gestionare a faunei din cadrul acelei structuri. Ea a salutat angajamentul îndelungat al suveranului în favoarea protejării veverițelor roșii.

Regele Charles al III-lea, angajat de mult timp în apărarea biodiversității, patronează Red Squirrel Survival Trust (RSST), o organizație britanică dedicată protejării speciei cu blană roșie.

Cotidianul The Times a raportat la sfârșitul lunii aprilie că monarhul britanic a făcut „o donație foarte generoasă” acelei asociații.

În 2018, fiul său cel mare, prințul moștenitor William, a evocat într-un interviu acordat pentru revista Country Life fascinația tatălui său față de veverițele roșii, dezvăluind că regele Charles le dădea nume celor care trăiau în apropiere de reședința sa de pe domeniul Balmoral din Scoția.

În 2021, regele Charles s-a fotografiat alături de o jucărie de pluș impunătoare care reprezenta o veveriță roșie.

Potrivit datelor guvernamentale, au mai rămas doar între 120.000 și 160.000 de veverițe roșii în Regatul Unit, în principal în Scoția, comparativ cu cele aproximativ 2,7 milioane de veverițe gri care trăiesc pe teritoriul britanic.

Veverițele roșii sunt mai fragile decât „verișoarele” lor gri și au nevoie, de asemenea, de mai mult spațiu pentru fiecare individ din această specie.