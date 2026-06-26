Regele contribuabil: Charles al III-lea intră în clubul celor mai mari 100 de plătitori de taxe ai Marii Britanii. Câte milioane a plătit impozit

Regele Charles dezvăluie suma plătită ca impozit Regatului Unit, nivelul acestuia plasându-l în primii 100 de contribuabili din Marea Britanie.

Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozite în valoare de 12,9 milioane de lire sterline pentru perioada 2024-2025, devenind primul monarh care își dezvăluie factura fiscală.

Prințul de Wales a declarat că a plătit impozite de 7,76 milioane de lire sterline în aceeași perioadă, arată cifrele din raportul și conturile regale anuale.

De asemenea, s-a rapoartele mai arată că Regele și Regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House și nu se vor muta la Palatul Buckingham.

Conturile arată că principala sursă anuală de finanțare publică pentru Casa Regală, Grantul Suveran, crește la puțin sub 100 de milioane de lire sterline pentru anul 2027-2028.

Publicarea impozitelor plătite de Rege și Prințul William a fost o decizie personală luată de ceo doi oameni de stat.

Palatul Buckingham a descris această măsură ca o creștere a transparenței și a avut ca scop „încurajarea unei înțelegeri mai largi a responsabilității noastre”.

De când Regele a devenit monarh în 2022, iar William Prinț de Wales, impozitele combinate ale tatălui și fiului plătite către HM Revenue and Customs au depășit 50 de milioane de lire sterline.

Noile cifre nu oferă nicio detaliere a modului în care a fost calculat impozitul.

Regele primește un venit anual din moșia sa din Ducatul de Lancaster, înființată pentru a oferi monarhului o sursă independentă de bani pentru cheltuieli oficiale și private.

Este un portofoliu de terenuri, investiții și proprietăți. Acesta îi oferă regelui un venit anual care în 2025-2026 a fost de 25,2 milioane de lire sterline.

Alte surse de venit, supuse impozitării, includ propriile investiții și economii ale regelui, alături de banii generați de moșiile sale private, Balmoral și Sandringham.

Prințul William primește un venit din Ducatul de Cornwall – o proprietate de 130.000 de acri (530 km pătrați) în valoare de un miliard de lire sterline, care include și terenul de cricket Oval din Londra – care îi finanțează îndatoririle oficiale, funcția și viața privată de familie.

„. Aceste costuri sunt auditate independent pentru a se asigura că orice deduceri sunt adecvate”, a declarat secretarul privat al prințului, Ian Patrick.

„Prințul recunoaște interesul pentru aceste aranjamente și importanța unei transparențe adecvate.”

Impozitul pe venit pentru perioada 2025-2026 este încă în curs de audit și va fi făcut public anul viitor.

Veniturile sau orice detaliu privind investițiile private atât ale Regelui, cât și ale Prințului William nu au fost dezvăluite.

Prințul William a anunțat, de asemenea, că nu va mai beneficia personal de chiria anuală de 1,5 milioane de lire sterline generată de Dartmoor.

El a cerut ca suma să fie retrasă din veniturile Ducatului de Cornwall, iar banii să fie cheltuiți pentru sprijinirea comunității locale, în special în comunitatea rurală Princetown.

Publicarea conturilor regale anuale dezvăluie, de asemenea:

Cea mai scumpă vizită regală în străinătate a fost călătoria de trei zile a Prințului William în Arabia Saudită din februarie anul acesta, care a costat puțin peste 130.000 de lire sterline. Aceasta sumă a fost puțin mai mare decât costurile de călătorie de 126.946 de lire sterline pentru vizita de stat de patru zile a Regelui și Reginei în Italia, în aprilie 2025.

Călătoria regelui cu trenul regal spre Lancaster în iunie 2025 a costat 48.460 de lire sterline. Trenul urmează să fie scos din funcțiune până în 2027 pentru a economisi bani.

Aproximativ 177 de călătorii cu elicopterul au fost efectuate de Familia Regală în ultimul an, costând 733.063 de lire sterline.

Între timp, conform unei noi formule de calculare a subvenției suverane, Casa Regală va primi 99,9 milioane de lire sterline pe an, între 2027 și 2028. În urmă cu trei ani, cifra era de 51,8 milioane de lire sterline.

Subvenția oferă finanțare publică pentru costurile de funcționare ale monarhiei. Acestea includ costurile de bază ale personalului, cheltuielile de funcționare ale casei oficiale a regelui, inclusiv recepțiile, întreținerea palatelor din Anglia și costurile de călătorie pentru angajamentele regale.

„Este important să subliniem faptul că Grantul Suveran nu oferă venituri personale membrilor Familiei Regale”, a spus Chalmers. „Acesta finanțează activitatea instituției – nu vieți private sau avere privată.”

Decizia Regelui și Reginei de a continua să locuiască la Clarence House, unde se află din 2005, a fost luată pentru a permite un acces mai mare al publicului la Palatul Buckingham, au declarat oficialii.

Renovarea palatului, în valoare totală de puțin sub 370 de milioane de lire sterline, urmează să fie finalizată în martie anul viitor.

Se speră că acest lucru va permite, de asemenea, reperului să genereze mai multe venituri.

Va fi prima dată de la domnia Reginei Victoria când un monarh a ales să locuiască departe de Palatul Buckingham.

Istoricul Anna Whitelock a declarat pentru BBC News că regele, dezvăluind că impozitele sale îl plasează „ca un om foarte bogat”.

Ea a spus că dezvăluirea a fost un răspuns direct la apelurile pentru o mai mare responsabilitate și transparență financiară în cadrul monarhiei, în special în ultimele săptămâni și luni.

„Cred că acesta este un semn al vremurilor și o încercare a monarhiei de a se impune, înainte de a fi absolut presată, să demonstreze că este receptivă și nu reacționează.”

Norman Baker, fost ministru de Interne din partea partidului liberal-democrat și critic al finanțării regale, a declarat pentru BBC News că vânzările de bilete pentru vizitatorii Palatului Buckingham ar trebui să meargă la Trezorerie și nu la Familia Regală.

„Aduc milioane de dolari în fiecare an, așa că ceea ce ar trebui să se întâmple este ca, dacă nu locuiesc la Palatul Buckingham, [ei] să îl deschidă publicului, iar toți banii de la vizitatori, 12 luni pe an, să meargă la Trezorerie pentru a ajuta la plata renovării”, a spus el.

El a adăugat că plățile de impozite arată că sursele de venit atât pentru Rege, cât și pentru Prințul William sunt „enorme” și trebuie explicat de ce sunt „atât de scumpe”.

„Dacă Charles vorbește despre reducerea costurilor monarhiei, atunci vrem să vedem costuri reduse, nu doar mai puțini oameni pe balconul Palatului Buckingham.”

De asemenea, profiturile operaționale de la Crown Estate, care supraveghează proprietățile Familiei Regale și este o afacere comercială independentă, ale cărei profituri merg către Trezorerie, au scăzut în ultimul an.