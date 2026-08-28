Regele Harald al Norvegiei a murit

Regele Harald al Norvegiei, un reformator care a ieșit din umbra tatălui său foarte iubit în cei peste trei decenii petrecuți pe tron, a decedat la vârsta de 89 de ani, a anunțat vineri Palatul Regal, potrivit Reuters și AFP:

„Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniștit la Spitalul Național (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35” (07:35 în România), a scris palatul într-un comunicat.

Prințul moștenitor Haakon a petrecut noaptea la Spitalul Universitar din Oslo, alături de tatăl său, în timp ce regina Sonja a fost văzută sosind acolo vineri dimineața la prima oră.

Joi, o mulțime numeroasă s-a adunat în fața palatului din Oslo, mulți dintre ei rămânând până târziu în noapte, depunând flori și cântând imnul național.

Flori aduse de norvegieni în fața Palatului Regal din Oslo. Foto: Cornelius Poppe / AFP / Profimedia

El era cel mai în vârstă monarh în viață din Europa. Harald a fost internat în spital pe 17 august. Palatul a declarat că acesta era tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.

Membrii familiei lui Harald, printre care prințul moștenitor, regina și nepoții săi, precum și sora mai mare a regelui, prințesa Astrid, în vârstă de 94 de ani, l-au vizitat cu toții la spital în ultimele zile.

Harald, era cel mai popular membru al familie regale din Norvegia

Prim-ministrul Jonas Gahr Stoere și-a anulat o călătorie în Germania din cauza stării de sănătate a regelui, în timp ce președintele parlamentului, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și s-a întors în Norvegia.

Posturile de televiziune au anulat o mare parte din programele lor, postul public NRK trecând la o transmisiune non-stop dedicată regelui.

Sondajele de opinie arată un sprijin larg în rândul norvegienilor pentru monarhie, aproape două treimi dintre respondenți exprimându-și susținerea într-un sondaj realizat în luna mai a acestui an, iar Harald fiind cel mai popular membru al familiei regale.

Deși regele nu deține puteri politice oficiale, Harald a fost alături de națiune în momente grele, deplasându-se la locul dezastrelor naturale pentru a se întâlni cu supraviețuitorii și adresându-se victimelor atacurilor.

Harald a exclus posibilitatea abdicării, afirmând că jurământul său de rege este pe viață.