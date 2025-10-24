Regele Norvegiei face glume pe seama documentarului Netflix despre fiica sa. Harald al V-lea propune o continuare

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a tratat cu mult umor controversa din jurul unui documentar produs de Netflix despre fiica sa, prinţesa Martha Louise, şi soţul acesteia, autointitulatul şaman Durek Verrett, informează vineri DPA, preluată de Agerpres.

„Am remarcat o anumită atenţie acordată unui film în acest an”, a declarat monarhul în vârstă de 88 de ani la un dineu de gală pentru membrii Parlamentului norvegian, organizat la Palatul Regal din Oslo.

„A fost luată în considerare realizarea unei continuări, iar cea mai bună idee de până acum pentru titlul acesteia este ‘The King Minute by Minute’ (‘Regele – Minut cu Minut’)”, a glumit regele Harald al V-lea în faţa parlamentarilor norvegieni, care au început să zâmbească.

Suveranul a spus că nu poate promite că o astfel de continuare va fi una „rebelă”, referindu-se la titlul documentarului despre prinţesa Martha Louise, „Rebel Royals”, apoi a adăugat, stârnind de această dată hohote de râs în rândul celor 200 de invitaţi: „Însă cred în continuare că ar putea interesa pe multă lume, pentru că ar putea avea şi un efect soporific”.

Regele Harald al V-lea este renumit în Norvegia pentru umorul său acid, precum şi pentru cuvintele sale adecvate atunci când abordează teme serioase. Martha Louise este singura lui fiică şi, totodată, sora mai mare a prinţului moştenitor Haakon, moştenitorul tronului.

În vara anului 2024, prinţesa Martha Louise s-a căsătorit cu Durek Verrett, un cetăţean american, în cadrul unei ceremonii organizate în peisajul pitoresc al Fiordului Geiranger. Apoi, în septembrie 2024, Netflix a lansat documentarul „Rebel Royals: An Unlikely Love Story” („Rebelii Regali: O Poveste de Dragoste Improbabilă”). Documentarul a urmărit parcursul până la căsătorie şi, la fel ca multe alte lucruri legate de prinţesă şi de soţul ei şaman, a stârnit numeroase discuţii în Norvegia.

Printre altele, mireasa şi mirele au fost criticaţi pentru faptul că au vândut drepturile exclusive de imagine şi de filmare pentru ceremonia de nuntă şi petrecerea aferentă către presa din străinătate.

Familia regală norvegiană a acuzat cuplul că a continuat să se folosească de titlul de prinţesă al Marthei Louise şi de legăturile ei cu curtea regală de la Oslo în scopuri comerciale, încălcând astfel un acord care interzice acest lucru.