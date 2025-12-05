Regenerarea marilor orașe prin investiții private. Ce arată bilanțul IULIUS la 25 de ani de activitate

Investițiile private în proiecte mixte, cu funcțiuni de retail, birouri și spații urbane amenajate, au devenit, în ultimul deceniu, una dintre principalele surse de transformare pentru marile orașe din România. Grupul IULIUS, activ în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, este unul dintre investitorii principali în acest domeniu. Portofoliul cumulează opt proiecte, 320.000 mp de retail și 240.000 mp de spații de birouri, iar impactul este vizibil în câteva direcții: piața locală a muncii, infrastructură, spații verzi, mobilitate urbană, cultură şi beneficii economice.

Poli de business care au contribuit pe piața muncii

Cunoscut în trecut pentru industria grea, Iașul este astăzi un centru de IT dominant, cu 15.700 de angajați în 2022, față de 3.300, în 2008. În această evoluție, concentrarea de birouri din Palas și Palas Campus a avut un rol important. Cele două proiecte însumează 130.000 mp de spații, închiriate de 70 de companii, cu peste 14.000 de angajați. Printre chiriași se află nume mari precum: Amazon, Microsoft, AMD, Endava, Cognizant Softvision, Genpact, Visma și Centric. Aceste proiecte au amplificat atractivitatea Iașului și au propulsat orașul în prim-planul regiunii în ceea ce privește tehnologia și inovația. În plus, au contribuit la retenția forței de muncă tinere, alimentată anual de absolvenţii universităţilor ieşene.

„În 2010, livram pe piaţă prima clădire modernă din Iaşi. Dezvoltarea de birouri din zona centrală a creat, treptat, o infrastructură modernă care le oferă companiilor spaţii de birouri la standarde înalte de calitate, iar tinerilor, oportunități reale de carieră. Pentru multe orașe din estul Europei, retenția forței de muncă educate este o provocare. Faptul că la Iași s-au stabilit companii globale și s-a consolidat un pol tehnologic arată că investițiile integrate pot schimba dinamica unei piețe locale”, explică Ionuţ Pavel, Office Buildings Manager la Palas.

La nivelul întregului portofoliu, IULIUS a dezvoltat 15 clădiri de birouri, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, unde lucrează aproximativ 29.000 de angajați din companii IT, automotive, banking şi servicii. Clădirile sunt integrate în proiecte cu funcţiuni mixte, ceea ce le oferă angajaţilor acces numeroase servicii utile în timpul serviciului şi după. De la restaurante şi zone de food court cu opţiuni pentru masa de prânz, magazine, centre de fitness, hipermarket şi cinema, până la grădini urbane, spaţii pentru evenimente şi consultaţii medicale.

Peisagistică de top: grădini urbane cu specii variate și arbori maturi

Dezvoltările IULIUS includ unele dintre cele mai frumoase grădini urbane create în România. Conştientă de forţa de atracţie pe care o au, compania a apelat la specialişti din România şi la peisagişti din străinătate pentru a amenaja zonele verzi, iar rezultatul îl reprezintă spaţii spectaculoase în care natura nu este doar un element decorativ, ci protagonistă. Investiţiile se ridică la 20 de milioane de euro, grădinile remarcându-se printr-o selecție deosebită de specii vegetale şi prin abordări tehnice ingenioase. De exemplu, la Palas Iaşi şi Iulius Town, parcurile au fost realizate peste parcări subterane, ceea ce nu a împiedicat aclimatizarea unor arbori maturi de până la 13 metri înălţime. În total, în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca şi Suceava au fost amenajate 180.000 mp de parcuri urbane, echivalentul a 25 de terenuri de fotbal.

Pentru selecția plantelor, IULIUS colaborează cu pepiniere italiene, fiecare specializată într-un anumit tip de plante, care pot fi livrate în cantităţi semnificative: arbori de dimensiuni mari, conifere sau arbuști. Parcurile reprezintă mozaicuri botanice: buxus de peste 100 de ani, azalee de dimensiuni mari, portocali sau lime, arţari japonezi roşii, tei sau stejari sculptaţi în forme geometrice, frasini și multe alte varietăți. Punctul comun îl reprezintă gazonul special pe care vizitatorii calcă şi se relaxează cu plăcere.

Investiții în infrastructură urbană și mobilitate

Proiectele au integrat componente complexe de infrastructură. În Iași, dezvoltatorul a construit în centrul oraşului o arteră rutieră, care a fost donată municipalității, şi cea mai mare parcare subterană din România, cu 2.500 de locuri, realizată la Palas. La Timișoara, un pasaj subteran construit în cadrul Iulius Town a fost donat municipalității și este esențial în circulația auto din partea de nord a orașului.

În total, peste 190 de milioane de euro au fost investite în parcuri, conectivitate, modernizarea străzilor, facilități publice și infrastructură pentru pietoni și bicicliști. Proiectele includ peste 1.000 de locuri pentru biciclete, stații de duș și vestiare pentru angajați, precum și 100 de stații de încărcare electrică.

Impact social: evenimente, cultură și viață urbană

Accentul pus pe experiențe pentru familii şi pentru segmente variate de public şi buget. Aceasta este filosofia IULIUS în proprietăţile sale, unde o vizită la mall poate însemna participarea la concerte de muzică clasică, cinema în aer liber, festivaluri de artă stradală, târguri tematice, competiții sportie sau evenimente pentru copii. Grădinile şi interioarele mall-urilor, concepute cu spaţii ample care pot găzdui evenimente, sunt utilizate anual pentru sute de acţiuni la care publicul are acces gratuit.

Contribuția economică, în cifre

Compania estimează contribuții de peste 330 de milioane de euro la bugetele locale și centrale. Proiectele viitoare, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro, vizează în primul rând regenerarea urbană și reconversia unor zone industriale vechi.

Într-un context în care orașele concurează pentru investiții și forță de muncă, exemplele din Iași, Timișoara și Cluj arată că proiectele mixte, cu funcțiuni integrate și impact urban direct, pot deveni catalizatori ai transformării economice atunci când sunt corelate cu nevoile locale și cu dezvoltarea centrelor universitare.

