Regimul din Venezuela a lansat un val de represiune în țară, după capturarea lui Maduro / Forțe paramilitare pe străzi, jurnaliști arestați, manifestații interzise

Un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”, scrie Financial Times.

La puțin timp după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane, regimul venezuelean a lansat o campanie de represiune, arestând jurnaliști și desfășurând forțe paramilitare pentru a suprima orice manifestare de sprijin pentru înlăturarea liderului autoritar.

Trupe paramilitare, cunoscute sub numele de colectivos, au fost desfășurate pe străzile din Caracas în virtutea stării de urgență anunțate luni, care interzicea venezuelenilor să-și manifeste sprijinul pentru raidul american.

Represiunea vine în contextul în care Delcy Rodríguez, fosta adjunctă a lui Maduro și noua lideră a Venezuelei, a luat măsuri pentru a-și consolida controlul asupra țării.

Președintele american Donald Trump a spus că Rodríguez va conduce un guvern deschis intereselor Washingtonului.

Puncte de control

După operațiunea americană soldată cu capturarea lui Maduro, sâmbătă, regimul a făcut tot posibilul pentru a înăbuși orice manifestare publică de bucurie.

Un activist pentru drepturile omului din Caracas, citat de Financial Times, a declarat că represiunea s-a intensificat semnificativ luni, autoritățile „verificând telefoanele oamenilor pentru a vedea dacă au ceva care ar putea fi interpretat drept sprijin pentru acțiunile SUA”.

În acest timp, forțele paramilitare au fost „mobilizate”, fiind instalate puncte de control în jurul capitalei.

Forțele paramilitare sunt în mare parte sub controlul ministrului de interne Diosdado Cabello, membru al facțiunii radicale a regimului, care supraveghează și poliția.

Avertismentul lansat de lidera opoziției

Lidera opoziției, María Corina Machado, a spus că represiunea este „cu adevărat alarmantă”. Într-un interviu acordat Fox News luni seara, ea a avertizat că situația trebuie urmărită cu atenție de guvernul SUA și a susținut nevoia unei tranziții a țării către democrație.

„Delcy Rodríguez este una dintre principalele arhitecte ale torturii, persecuției, corupției și traficului de droguri”, a spus Machado.

„Ea este principalul aliat al Rusiei, Chinei și Iranului, deci este o persoană în care investitorii internaționali nu pot avea încredere și care este respinsă de poporul venezuelean”, a adăugat ea.

Rodríguez a fost învestită de fratele ei, Jorge, care, în calitate de președinte al Adunării Naționale, este și următorul în linia de succesiune, conform Constituției Venezuelei.

Printre primii care au felicitat-o pe Delcy Rodríguez pentru inaugurarea sa s-au numărat ambasadorii Rusiei, Chinei și Iranului, potrivit unui videoclip postat pe rețelele sociale.

Jurnaliști arestați

În acest timp, sindicatele mass-media au declarat că 14 jurnaliști și lucrători din presă – 11 din cea străină – au fost reținuți timp de câteva ore înainte de a fi eliberați.

Majoritatea arestărilor au avut loc în jurul clădirii Adunării Naționale, în timp ce Rodríguez a fost învestită oficial în funcția de președinte interimar, potrivit Sindicatului Național al Lucrătorilor din Presă din Venezuela.

Rețeaua de televiziune columbiană Caracol a declarat că unul dintre reporterii săi, Carlos Barragán, și echipa sa au fost „reținuți de oficiali ai Direcției Generale de Contrainformații Militare din Venezuela și au fost ținuți pentru interogatoriu timp de aproape două ore”.

Identitatea și locul unde se află alți jurnaliști reținuți nu sunt cunoscute. Familiile lor se tem să le facă publice numele, de teamă să nu sufere represalii.

Străzile din estul Caracasului – un bastion al opoziției – au rămas în mare parte pustii în zilele care au urmat capturării lui Maduro, sub supravegherea paramilitarilor.

„Nu putem sărbători nimic”, a spus o femeie care se plimba duminică seara prin cartierul Chacao și care a refuzat să-și dezvăluie numele. „Dacă sărbătorim, colectivos ar putea să ne omoare”, a spus ea, citată de Financial Times.