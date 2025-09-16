Regimul din Venezuela se pregătește de o invazie militară a SUA. Preoții merg în prezent prin țară, stropind cu apă sfințită tancurile Armatei Bolivariene

Armata americană a lansat luni un nou atac asupra unei nave suspectate că aparține unui cartel de droguri venezuelean care se îndrepta spre Statele Unite, iar regimul de la Caracas se teme acum de posibilitatea unei invazii militare scrie publicația spaniolă El Pais.

A doua lovitură americană asupra unei ambarcațiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri în ultimele săptămâni vine pe fondul unei importante concentrări militare a SUA în sudul Caraibelor.

Cinci avioane americane F-35 au fost văzute aterizând în Puerto Rico sâmbătă, iar în regiune se află, de asemenea, cel puțin șapte nave de război americane, împreună cu un submarin cu propulsie nucleară, scrie Reuters.

Potrivit El Pais, liderul venezuelean Nicolás Maduro și oamenii săi apropiați au crezut inițial că SUA face presiuni pentru a deschide un fel de negociere politică.

Cu trecerea zilelor, regimul a devenit convins că Washingtonul se pregătește pentru o invazie.

Preoții cutreieră în prezent țara stropind cu apă sfințită tancurile Armatei Bolivariene.

„Sunt în prima fază a amenințării”

„Sunt în prima fază a amenințării”, a spus o sursă de la vârful regimului citată de El Pais. „Cu asta, speră să provoace panică în rândul populației și să o determine să facă provizii de alimente. Dar nu, nu au reușit. (…) Fără asta, ce le mai rămâne de făcut? Să distrugă această țară cu rachete”, a spus aceeași sursă.

În orice caz, scrie cotidianul spaniol, guvernul nu are încredere în soliditatea sa internă și desfășoară investigații constante în rândul trupelor sale.

Liderii venezueleni consideră că atacul armat este atât de iminent, încât au recunoscut deja că Marina SUA a lansat acum zece zile o rachetă asupra unei bărci care plecase de pe coasta venezueleană,

Ministrul comunicațiilor, Freddy Ñáñez, a afirmat inițial că clipul atacului a fost creat cu Inteligența Artificială.

Diosdado Cabello, numărul doi al regimului, a negat acest lucru și a susținut că a vorbit cu oamenii de pe navă, despre care a spus că nu erau traficanți de droguri.

Acuzațiile lui Trump

Trump a anunțat că trei bărbați au fost uciși în atacul de luni, adăugând că acesta a avut loc în apele internaționale. Trump nu a furnizat nicio dovadă pentru afirmația sa că barca transporta droguri.

„Aceste carteluri de trafic de droguri extrem de violente REPREZINTĂ O AMENINȚARE pentru securitatea națională, politica externă și interesele vitale ale SUA”, a spus Trump.

Mai târziu, luni, Trump a declarat că „avem dovezi, tot ce trebuie să faceți este să vă uitați la încărcătura care a fost împrăștiată peste tot în ocean, saci mari de cocaină și fentanil”.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că operațiunile ar putea fi desfășurate și pe uscat împotriva persoanelor suspectate de trafic de droguri.

„Când vor veni pe uscat, îi vom opri în același mod în care am oprit bărcile”, a spus Trump. „Dar poate că, dacă vorbim puțin despre asta, nu se va întâmpla”, a adăugat el.

„Pe linia frontului”

La începutul acestei luni, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a spus marinarilor și pușcașilor marini de pe o navă de război din largul Puerto Rico că nu au fost detașați în Caraibe pentru antrenament, ci trimiși pe „linia frontului” într-o misiune critică de combatere a traficului de droguri.

Luni, Hegseth a sugerat o misiune extinsă pentru armata SUA împotriva traficanților de droguri: „Îi vom urmări, îi vom ucide și le vom destrăma rețelele în întreaga emisferă – la momentul și în locurile alese de noi”.

Maduro a afirmat în repetate rânduri că SUA speră să-l îndepărteze de la putere.

Luna trecută, Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea acestuia la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri și grupurile criminale.