Trump a anunțat că armata SUA a atacat un vas din Venezuela

Forțele armate americane au atacat un vas care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA în regiune, transmite Reuters.

„În ultimele minute, am tras efectiv asupra unei ambarcațiuni, o ambarcațiune care transporta droguri, o mulțime de droguri în acea ambarcațiune”, le-a spus Trump reporterilor prezenți la Casa Albă.

„Și mai sunt și altele de unde au venit acestea. Avem o mulțime o droguri care intră în țara noastră, vin de multă vreme (…). Acestea au venit din Venezuela”, a adăugat președintele SUA, menționând că Pentagonul va oferi și alte detalii.

SUA a desfășurat nave de război în sudul Mării Caraibilor, ca parte din eforturile făcute de administrația Trump pentru combaterea cartelurilor de droguri.

Atacul de marți pare a fi prima operațiune militară de acest fel din regiune. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că ambarcațiunea vizată era operată de un grup de trafic de droguri pe care Washingtonul l-a declarat organizație teroristă.

„Armata americană a efectuat un atac letal în sudul Caraibilor împotriva unei ambarcațiuni de droguri care plecase din Venezuela și era operată de o organizație desemnată narcoteroristă”, a declarat Rubio într-o postare pe X.

Deși Rubio a vorbit despre „un atac letal”, administrația Trump nu a raportat pe moment victime în urma operațiunii.

Desfășurare semnificativă de forțe americane în regiune

Șapte nave de război americane și un submarin de atac rapid cu propulsie nucleară fie se află deja în regiune, fie se crede că vor ajunge acolo în curând, se află fie în regiune, aducând cu ele peste 4.500 de marinari și pușcași marini.

Deși navele Gărzii de Coastă și ale Marinei SUA operează în mod regulat în sudul Caraibelor, numărul actual de detașamente depășește desfășurările obișnuite în regiune.

Din forța navală fac parte navele de război USS San Antonio, USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale. Unele pot transporta elicoptere, în timp ce altele pot desfășura și rachete de croazieră Tomahawk.

Armata SUA a trimis în regiune și avioane spion P-8 pentru a aduna informații, au precizat oficialii americani. Ele au zburat deasupra apelor internaționale.

Luni, președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat luni SUA că a produs „cea mai mare amenințare care a fost văzută pe continentul nostru în ultimii 100 de ani”, sub forma a „opt nave militare cu 1.200 de rachete și un submarin care vizează Venezuela”, potrivit AFP.