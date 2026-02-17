„Regina contractelor cu statul” are începând de astăzi o televiziune. „Îmi doresc să realizăm cât mai mult material de calitate”

Mihaela Neagu, cea despre care site-ul de investigații Snoop scria în noiembrie 2024, că avea contracte de milioane de euro cu statul, a intrat de marți în acționariatul postului Agro TV, o televiziune axată pe emisiuni despre agricultură, scrie PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat schimbarea de acţionariat a televiziunii care face parte din grupul Clever și astfel, Mihaela Neagu va avea 50% din acțiuni împreună cu soțul ei.

Aceasta a intrat online în ședința CNA și a explicat de ce vrea să devină acționară la o televiziune.

„După cum se ştie sau poate nu ştiţi, eu sunt proprietarul singurei fabrici de zahăr din România. Am achiziţionat-o în 2023, cu acţionariat român. Lucrez în prezent cu peste 500 de fermieri, cu peste 150 de procesatori, adică le livrăm marfă. Am contact direct cu tot ce înseamnă agricultură şi pe parcurs am observat că foarte greu ajunge informaţia. Îmi doresc să realizăm cât mai mult material de calitate, să digitalizăm tot ce se poate digitaliza, să ajungem în casa oricărui fermier şi business-ul meu este un business conex pentru că mi-am dat seama că de foarte multe ori în tehnologie fermierii pierd pentru că nu au acces la informaţie direct. De aceea m-am gândit că am putea să dezvoltăm, să inovăm şi să venim cu programe şi cu ştiri cât mai bune, să prindem un spectru cât mai larg”, a spus Neagu, citată de PaginadeMedia.

Neagu, în primele rânduri între susținătorii lui Marcel Ciolacu la o dezbatere din campania prezidențială

Mihaela Neagu a participat în 2024, la o dezbatere organizată de Antena 3 CNN în care invitat a fost candidatul PSD de atunci la prezidențiale, Marcel Ciolacu. Neagu a stat lângă Paul Stănescu și Sorin Grindeanu. „Nu o cunosc pe doamna și nu știu cum a ajuns pe acel loc”, a declarat atunci pentru Snoop.ro, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD.

