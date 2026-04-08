„Regina ketaminei”, condamnată la ani grei de închisoare pentru moartea starului din serialul „Friends”, Matthew Perry

Traficanta de droguri supranumită „Regina ketaminei” a fost condamnată miercuri la 15 ani de închisoare în legătură cu supradoza fatală a starului din serialul „Friends”, Matthew Perry, inclusiv pentru rolul pe care l-a jucat în furnizarea dozei de anestezic puternic care l-a ucis pe actor, scrie Reuters.

Jayvee Sangha, care a recunoscut că a condus o „casă de stocuri” pentru narcotice ilegale, în locuinței ei din cartierul North Hollywood din Los Angeles, a pledat vinovată în septembrie pentru cinci acuzații de infracțiuni grave legate de droguri. Acuzațiile au decurs din moartea lui Matthew Perry în 2023, când actorul avea vârsta de 54 de ani.

Jayvee Sangha, în vârstă de 42 de ani, cu dublă cetățenie americană și britanică, risca o pedeapsă de până la 65 de ani de închisoare.

Judecătoarea federală Sherilyn Garnett a impus o pedeapsă de 15 ani, conform recomandării procurorilor federali.

Sangha, îmbrăcată într-o uniformă bej, de deținut, la audierea din sala de judecată federală din Los Angeles, și-a exprimat remușcările pentru implicarea ei în moartea lui Perry, într-o declarație pe care a rostit-o cu câteva momente înainte de pronunțarea sentinței.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele. Au fost alegeri oribile care, în cele din urmă, s-au dovedit tragice”, i-a spus Sangha judecătoarei.

Pedeapsa lui Sangha a fost mai severă decât cele date celor doi medici condamnați anterior în acest caz.

Alți doi coinculpați condamnați anterior – un alt traficant de droguri și fostul asistent personal al lui Perry – nu au fost condamnați încă.

Apărarea a solicitat judecătoarei să limiteze pedeapsa lui Sangha la perioada deja executată, scursă de la arestarea ei, în august 2024 – adică aproximativ un an și opt luni.

Judecătoarea a respins argumentul privind clemența

Avocatul lui Sangha a susținut că aceasta suferea de probleme legate de abuzul de substanțe, dar că nu a mai consumat după arestarea ei și a demonstrat dorința clientei lui de a-și îmbunătăți viața și pe cea a celor din jur, inclusiv prin eforturile acesteia de a organiza și conduce întâlniri săptămânale ale grupului Narcotics Anonymous.

Însă judecătoarea a afirmat că a luat în considerare faptul că Sangha a continuat să vândă droguri ilegale timp de șase luni după moartea lui Perry, dând dovadă de lipsă de remușcări la momentul respectiv.

Matthew Perry a fost găsit de asistentul său personal, care locuia cu el, plutind cu fața în jos și fără suflare într-o cadă cu hidromasaj, în domiciliul actorului din Los Angeles, pe 28 octombrie 2023.

Raportul autopsiei a concluzionat că Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”, care, combinate cu alți factori, au dus la pierderea cunoștinței și înecul actorului.

Ketamina este un anestezic cu acțiune scurtă, dar puternic, cu proprietăți halucinogene, care este uneori prescris pentru tratarea depresiei și a altor tulburări psihologice. De asemenea, a câștigat popularitate ca drog de petrecere.

Decenii de abuz de substanțe

Perry recunoscuse public că a abuzat de substanțe timp de zeci de ani, perioadă care a coincis cu apogeul faimei lui, când îl interpreta pe sardonicul, dar fermecătorul Chandler Bing în serialul de comedie de succes al NBC din anii 1990, „Friends”.

Moartea actorului a survenit la un an după publicarea memoriilor lui Perry, „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, care relatau luptele lui cu dependența de analgezice eliberate pe bază de rețetă și cu alcoolul, despre care scria că au fost de mai multe ori pe punctul de a-i curma viața.

În lunile dinaintea morții lui, Perry susținea că și-a recăpătat sobrietatea. Însă, potrivit oficialilor federali din domeniul aplicării legii, Perry urma un tratament cu perfuzii de ketamină sub supraveghere medicală pentru depresie și anxietate la o clinică unde a devenit dependent de acest medicament.

Când medicii de acolo au refuzat să-i mărească doza, Perry a apelat la furnizori fără scrupule, dispuși să-i exploateze dependența de droguri în propriul lor beneficiu financiar, au afirmat autoritățile.

Peste câteva săptămâni, el a murit din cauza unei supradoze de ketamină furnizată de Sangha, cunoscută de clienții ei de pe stradă drept „Regina Ketaminei”.

Sangha a recunoscut că a vândut un total de 51 de flacoane de ketamină unui intermediar, Erik Fleming, care, la rândul lui, i-a vândut dozele lui Perry prin intermediul asistentului personal al actorului, Kenneth Iwamasa.

Procurorii au afirmat că Iwamasa a fost cel care i-a administrat ulterior lui Perry cel puțin trei doze de ketamină din flacoanele furnizate de Sangha, ceea ce a dus la decesul actorului.

În cadrul înțelegerii ei cu procurorii, Sangha a pledat vinovată pentru o acuzație de întreținere a unui local destinat traficului de droguri, plus trei acuzații de distribuire ilegală de ketamină și o acuzație de distribuire de ketamină care a dus la deces.

Sangha a recunoscut atunci că era conștientă de faptul că flacoanele pe care le-a vândut lui Fleming erau destinate lui Perry. Ea a recunoscut, de asemenea, că a vândut ketamină unei persoane în august 2019, care a murit câteva ore mai târziu din cauza unei supradoze.

Tatăl vitreg al lui Perry, jurnalistul de televiziune Keith Morrison, și-a amintit cum actorul a adus bucurie familiei sale și a scris o carte best-seller și o piesă de teatru chiar și în timp ce el se lupta cu dependența.

„Toate acele posibilități au murit odată cu el. Ar fi trebuit să mai scrie un act, încă două acte”, a spus Morrison, într-o declarație privind impactul asupra victimei, înainte de pronunțarea sentinței.

Fleming, Iwamasa și cei doi medici acuzați – Mark Chavez și Salvador Plasencia – s-au declarat toți vinovați de infracțiuni federale legate de droguri în acest caz. Plasencia a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare. Chavez a primit opt luni de arest la domiciliu.