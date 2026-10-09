Regina Suthida a Thailandei a pilotat singură un avion de luptă Gripen

Regina Suthida Bajrasudhabimalalakshana a Thailandei a efectuat primul său zbor singură la comenzi la bordul unui avion de vânătoare monoloc JAS-39C Gripen pe 8 octombrie, potrivit defence-industry.eu și unei pagini de Facebook a guvernului de la Bangkok.

Ea a decolat de la baza Escadrilei 7 a Forțelor Aeriene Regale Thailandeze din Surat Thani, în sudul Thailandei, după ce a încheiat pregătirea militară.

Potrivit comunicării oficiale, ea este prima regină în exercițiu care a pilotat singură un avion de vânătoare. Regele Maha Vajiralongkorn, cunoscut și sub numele de Rama X, a urmărit zborul de la sol.

După aterizare, regele i-a oferit flori și i-a înmânat o insignă de aur a Ordinului Gripen, brodată cu fir de aur.

Regina Suthida a primit flori de la Regele Rama al Tahilandei după ce ea a pilotat un avion de luptă Gripen. Foto: Facebook

Regina Suthida este un pilot cu experiență

Instruirea reginei a respectat standardele Forțelor Aeriene Regale Thailandeze și a inclus zboruri pregătitoare cu avionul turbopropulsor Pilatus PC-9 și cu avionul de antrenament cu reacție L-39 Albatros.

De asemenea, ea s-a antrenat pe un simulator Gripen și a zburat 10 ore alături de un instructor la bordul avionului JAS-39D cu două locuri.

Regina Suthida a acumulat peste 1.188 de ore de zbor la diferite tipuri de aeronave. Deține calificări pentru mai multe tipuri de aeronave ușoare și comerciale, inclusiv Boeing 737-400 și 737-800.

A îndeplinit în repetate rânduri funcția de copilot pe aceste avioane de linie în timpul vizitelor de stat.

Thailanda a achiziționat 12 avioane de vânătoare Gripen C/D de la Suedia. Avioanele au fost utilizate în luptă în timpul conflictului de frontieră cu Cambodgia din iulie și decembrie 2025.