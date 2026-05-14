Regiunea Cernăuți, sub tirul dronelor rusești. Alarmele de atac aerian au durat 6 ore

Armata ucraineană a interceptat, miercuri, mai multe drone deasupra regiunii Cernăuți, în care trăiește o importantă comunitate de etnici români, a declarat guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenco, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, deasupra Cernăuțiului au fost identificate opt drone, dintre care șase au fost doborâte.

„În urma atacului, spațiul aerian al Bucovinei a fost survolat de opt drone ale inamicului. Șase dintre ele au fost interceptate de forțele antiaeriene, iar altele două au părăsit spațiul aerian al regiunii. Din fericire, s-au trecut fără pierderi umane și materiale”, a scris pe Facebook guvernatorul regiunii Cernăuți.

Cernăuți, considerată una dintre cele mai sigure regiuni

Pentru populația din regiune, alertele de atac aerian au fost cele mai lungi de la începutul războiului.

„A fost cea mai lungă durate a alertei de atac aerian de la începutul războiului. Populația din Cernăuți a fost alertată la 11.57. Alerta a fost ridicată la 18.58”, a declarat un lider al comunității românești din Cernăuți.

Regiunea Cernăuți este considerată una dintre cele mai sigure regiuni din Ucraina.