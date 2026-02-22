Regizorul Cristian Pepino a murit. „Numele lui rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România”

Cristian Pepino, regizor, scriitor și scenarist, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, a anunțat duminică seară Teatrul de Animație Țăndărică, unde cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o vor putea face joi, 26 februarie, între orele 13 și 22.

Reprezentanții teatrului l-au descris pe Cristian Pepino drept o „personalitate marcantă și reper esențial al teatrului de animație din România”.

„Pentru Țăndărică și pentru întregul domeniu al teatrului de animație, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate. A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate”, scrie în comunicatul postat pe pagina de Facebook a instituției.

„Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală”

Teatrul Țăndărică a spus că Pepino „a construit spectacole care au rămas în memoria publicului, a modelat generații de artiști și a contribuit decisiv la consolidarea unui limbaj scenic matur și profund”.

„Pentru Teatrul Țăndărică, Cristian Pepino a fost parte din identitatea artistică a instituției, un mentor și o conștiință care a apărat constant valoarea și demnitatea acestei arte. Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală. Rămân însă spectacolele, ideile, discipolii și amprenta unei vieți dedicate scenei. Suntem alături de familie, de prieteni și de toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Numele lui Cristian Pepino rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România.

Un mesaj a transmis și actorul Ștefan Craiu.

„Dacă spui teatru de păpuși, spui Cristian Pepino. Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generații, iubitor de artă, cu suflet bun și foarte mult umor. Așa l-am cunoscut, înconjurat de oameni și dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră”, a declarat actorul într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Cristian Pepino, care a fost și scenograf, și grafician, „dădea totul pentru studenții lui”, a mai spus Ștefan Craiu.

„Mai țineți minte când un student v-a mărturisit că nu a văzut marea niciodată, atunci ați pus mâna pe telefon și l-ați sunat pe Alifantis să mergem cu toții în noaptea aceea la mare, noroc că Alifantis avea concert în alt oraș și am mai rămas la «bibliotecă». Acesta era Domn Profesor, dădea totul pentru studenții lui. Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut”, a mai declarat el.