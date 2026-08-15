Victorie pentru filmul românesc la Festivalul de la Locarno. Juriul a lăudat „măiestria excepţională a limbajului cinematografic”

Pelicula „Nu e locul tău aici” a regizorului român Florin Şerban a câştigat, sâmbătă, marele premiu Leopardul de Aur la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internațional de Film de la Locarno (Elveția). Filmul a primit şi o menţiune specială în cadrul competiției, pentru tânărul protagonist Teodor Butănescu.

„Nu e locul tău aici” va fi prezentat în România în luna noiembrie.

Florin Şerban, o figură importantă a Noului Val Românesc, a explicat pe site-ul festivalului că filmul său este „mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea. Sau, poate, care ar trebui să dispară”.

Cu o durată de peste două ore şi jumătate şi scăldat în culori sumbre, adesea învăluit de întuneric, acest film explorează relaţia dintre Marius (interpretat de actorul Adrian Văncică), medic şef la spitalul din micul său oraş natal, şi fiul său adolescent Ioan (Teodor Butănescu), pe care l-a crescut singur de la moartea soţiei sale. Profesional încrezător în sine, Marius nu este complet conştient de activităţile nocturne ale fiului său: cutreieră oraşul cu bicicleta şi vandalizează maşini cu o bandă de justiţiari mascaţi. Lumea lui Marius este dată peste cap când află că poliţia îl suspectează pe fiul său de crimă, relatează Agerpres.

Juriul a lăudat, într-un comunicat, „forţa scrierii sale, singularitatea viziunii sale şi măiestria excepţională a limbajului cinematografic”.

În total, 17 filme au intrat în competiţie pentru Leopardul de Aur.

După ce a studiat filosofia şi jurnalismul, Florin Şerban a studiat regia la Universitatea Columbia, motivat încă din adolescenţă de dorinţa de a face filme. Primul său lungmetraj, „Dacă vreau să fluier, fluier” (2010), a câştigat mai multe premii, inclusiv Ursul de Argint la Berlinală.

Cu „Nu e locul tău aici”, regizorul român în vârstă de 51 de ani revine în lumea lungmetrajului după o pauză de opt ani, timp în care a fondat o şcoală de teatru.

Leopardul de Aur, cel mai înalt premiu al acestui festival de film care are loc în fiecare vară în micul oraş elveţian de pe malul Lacului Maggiore, este însoţit de un premiu de 75.000 de franci elveţieni (79.700 de euro) împărţit între regizor şi producător.

Premiat cu Leopardul de Aur, premiul Europa Cinemas Label și o mențiune specială pentru interpretare

„Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, devine primul film românesc care câștigă la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: Leopardul de Aur/ Marele Premiu, Premiul Europa Cinemas Label și o Mențiune specială pentru interpretare, acordată tânărului actor Teodor Butănescu, aflat la debut.

Președintele Juriului competiției internaționale, Fabrice du Welz, a asemănat tema filmului cu cea potrivită unui roman al scriitorului belgian Georges Simenon, despre colapsul moralei, care însă, se transformă aici, de la o idee originală la „cinema pur, de cel mai înalt nivel”, în care regizorul „construiește cu precizie o poveste care implică activ spectatorul, îl face să aibă întrebări și interpretări, nu doar să urmărească acțiunea.

Pentru scenariul și unicitatea viziunii, construcția tuturor personajelor și limbajul cinematografic, suntem mândri să acordăm filmului „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, premiul Leopardul de Aur pentru cel mai bun film”, a menționat Fabrice du Welz, potrivit unui comunicat.

„Mă bucur mult să fiu aici, e o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu, mai ales la acest festival, fiindcă am visat mereu să primesc un premiu la un festival care răsplătește cinemaul pur, prin urmare mulțumesc mult comitetului de selecție și juriului care a apreciat filmul. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor actorilor, începând cu Adrian Văncică, actorul din rolul principal, care a trecut prin iad pentru acest rol, a avut totală încredere în această poveste și m-a făcut să simt că am un partener adevărat în tot acest timp, precum și lui Teodor Butănescu, pentru spiritul de echipă și sprijinul său excepțional”, a declarat regizorul Florin Șerban pe scena festivalului.

„E minunat ce se întâmplă cu filmul ăsta, încă de la începutul proiectului, de acum 8 ani. Leopardul de Aur e un premiu foarte important pentru mine personal, e premiul pentru cinema pur. Iar pentru film… alături de celelalte premii de aici, sunt sigur că îi va asigura expunerea pe care o merită”, a menționat de asemenea regizorul Florin Șerban, după ceremonia de premiere.

Filmul face parte și din competiția internațională a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, unde va fi proiectat pe 20 și 21 august.

„Nu e locul tău aici”, primul film românesc care a câștigat până acum Leopardul de Aur/ Pardo d’Oro, a impresionat deopotrivă membrii juriului internațional al prestigiosului festival de la Locarno, prezidat de celebrul cineast belgian Fabrice Du Welz, și membrii juriului Europa Cinemas Label – reprezentanți din Austria, Belgia, Polonia și Olanda – ai cinematografelor din rețeaua Europa Cinemas.

„Cu delicatețe și precizie, Șerban descrie o lume guvernată de ierarhia patriarhală și statut; valori înrădăcinate în unele dintre cele mai puternice instituții publice ale noastre. Filmul ridică întrebări actuale despre ce înseamnă să fii un om bun, ce înseamnă cu adevărat succesul și, în cele din urmă, cine are dreptul să decidă cine aparține și cine nu. Personajele sale sunt prinse într-o amorțeală emoțională și o durere tăcută, redate printr-un limbaj cinematografic precis: o utilizare inteligentă a spațiului și a mișcării, o mizanscenă riguroasă și o cameră care păstrează adesea o distanță izbitoare. Dialogul este incisiv și emoționant, adus la viață de o distribuție remarcabilă, în special de prestația actorului principal, Adrian Văncică”, menționează juriul Europa Cinemas Label.

Cu celebrul actor Adrian Văncică în rolul principal, alături de o distribuție din care fac parte 19 tineri actori debutanți de la Școala de Film, instruiți de Florin Șerban, lungmetrajul „Nu e locul tău aici”/ ”You Don’t Belong Here”, finanțat cu ajutorul CNC, a impresionat și publicul la premiera mondială din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unde a concurat, alături de alte 16 producții internaționale, în competiția oficială.

Dincolo de aplauze îndelungate, filmul a primit și numeroase aprecieri pozitive din partea unor reputați critici de film, care l-au întâmpinat cu interes, considerându-l „un film puternic și precis, care nu se teme să dezvăluie latura grotescă a unei masculinități aflate în criză, agățându-se stângaci de valori patriarhale care nu fac decât să genereze suferință” (Cineuropa), „o fabulă morală captivantă și necruțător de tulburătoare” (International Cinephile Society), „un nou film românesc de anvergură, care analizează profund a responsabilitatea unei generații față de cea următoare” (Close-up).

Filmul scris, regizat, montat și produs de Florin Șerban a fost apreciat și de adolescenții și tinerii din Juriul Tânăr, parte din programul Cinema & Gioventù organizat de „Castellinaria – Festival del cinema giovane”.

Tânărul Teodor Butănescu, răsplătit pentru prima sa prestație într-un lungmetraj de ficțiune cu Mențiunea Specială a juriului Festivalului Internațional de la Locarno, s-a pregătit la Școala de Film, devenind un nou exemplu de succes, precum George Piștereanu, protagonistul filmului „Eu când vreau să fluier, fluier”.

Juriul de la Locarno i-a acordat lui Teodor Butănescu o Mențiune specială pentru intepretare, impresionat de „o prestație autentică și tulburătoare care arată cât de plină de singurătate și confuzie poate fi tinerețea”.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan. De scenografie s-a ocupat Bogdan Ionescu, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski. Producător executiv: Minodora Șerban.