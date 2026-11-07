Regizorul Sebastian Lelio, premiat cu Oscar pentru filmul „O femeie fantastică”, a murit la 52 de ani

Regizorul chilian Sebastián Lelio, al cărui film „O femeie fantastică” a câștigat Premiul Oscar în 2018, a murit vineri, la vârsta de 52 de ani.

Cineastul era cunoscut mai ales pentru drama despre persoanele transgen „A Fantastic Woman”, peliculă recompensată cu Oscar, iar printre filmele sale în limba engleză se numără „Gloria Bell” şi „The Wonder”.

Soția sa, actrița Amalia Kassai, a fost cea care l-a găsit decedat. Ea a anunţat decesul regizorului pe Instagram, fără a preciza cauza morţii, dar spunându-le urmăritorilor că este un moment dureros pentru familia sa, scrie News.ro. Presa chiliană relatează că Lelio a murit la domiciliul său din Las Condes, Santiago.

Sebastián Lelio s-a născut în Argentina, dar s-a mutat în Chile la vârsta de doi ani. A studiat jurnalismul timp de un an înainte de a absolvi şcoala de film, iar în 2003 a lansat documentarul „Cero”, dedicat evenimentelor din 11 septembrie. Primul său film de ficţiune, „The Sacred Family”, a avut premiera la Festivalul de Film de la San Sebastián în 2005.

În 2007, filmul său „La Sagrada Familia”, a câştigat Trofeul Transilvania. Un an mai târziu, Sebastián Lelio a revenit la TIFF în juriul competiţiei.

Următorul său film, „Christmas” (2009), a avut premiera la Cannes, dar abia „Gloria” (2013) i-a adus recunoaşterea internaţională. Drama, care prezintă povestea unei femei de aproape 60 de ani care începe din nou să aibă relaţii amoroase, a avut premiera la Berlin şi i-a adus actriţei principale, Paulina García, un premiu de interpretare la festival.

Succesul cu „Una mujer fantastica”

Lelio a continuat cu „A Fantastic Woman”, un film dramatic despre viaţa unei femei trans, un alt succes care a devenit primul film chilian care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film internaţional.

Într-o recenzie de cinci stele, Peter Bradshaw de la The Guardian l-a numit „un studiu sublim al încercării exaltante a doliului”.

„Când l-am lansat în 2017, un proiect de lege privind identitatea de gen zăcea în Congres de şapte ani”, a declarat Sebastián Lelio într-un interviu acordat ziarului The Guardian în 2018. „Într-un fel sau altul, lansarea filmului şi anul în care a devenit cunoscut la nivel mondial au contribuit la reactivarea discuţiei în Chile”.

A lucrat cu Florence Pugh, Julianne Moore, Rachel McAdams și Rachel Weisz

A debutat în limba engleză cu drama „Disobedience”, a cărei acţiune se desfăşoară la Londra şi care prezintă o poveste de dragoste queer între două femei, interpretate de Rachel Weisz şi Rachel McAdams. Filmul a fost nominalizat la cinci premii britanice pentru film independent.

Lelio a realizat apoi un remake al filmului „Gloria”, intitulat „Gloria Bell”, a cărui acţiune se desfăşoară în America şi în care Julianne Moore joacă rolul principal. A urmat apoi o adaptare apreciată de critici a romanului „The Wonder” al lui Emma Donoghue, cu Florence Pugh în rolul principal.

„Îmi place să lucrez cu actorii şi am nevoie să ştiu că au încredere în mine şi că pot explora, se pot pierde, pot fi nebuni sau curajoşi, iar eu voi avea grijă de ei”, a declarat el pentru The Guardian. „Îmi place să lucrez pe platoul de filmare – acolo se află scânteia”.

Ultimul său film a fost „The Wave” din 2025, o dramă muzicală de protest care a avut premiera la Cannes.

„A face un film este ca un cadou pe care îl laşi undeva – apoi te ascunzi şi vezi ce se întâmplă”, a spus el.