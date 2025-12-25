Regizorul Stere Gulea se teme că România „va trece printr-un regim autocratic”: „Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să știți!”

Stere Gulea, regizorul filmelor „Moromeții”, a declarat într-un interviu pentru News.ro că, în opinia sa, doar circa o treime din societatea românească împărtășește „valorile occidentale”, iar o parte din populație „are mari probleme de identitate, pentru că multe lucruri s-au pierdut”.

„Pesemne că va trece printr-un regim autocratic”, a spus regizorul, referindu-se la România.

„Mă tem că da! Nu acum, dar într-un viitor greu predictibil cred că da. Şi nu va fi singura din zonă, să ştiţi! Eu aşa cred”, a continuat el.

Stere Gulea a precizat că se referă mai degrabă la un regim similar cu cele din Ungaria și Turcia, decât cu cel din Rusia.

„Gen Orban, Erdogan. Zona asta. Din multe puncte de vedere e cel mai probabil să fie aşa ceva, pentru că societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să ştiţi! Ca aspiraţie! N-au aspiraţiile occidentale, să ştiţi! Eu zic că doar undeva, 30% din populaţia României, se identifică cu valorile occidentale. Parte din populaţie care, la rândul ei, are mari probleme de identitate, pentru că multe lucruri s-au pierdut. Toate schimbările, aşa-zis modernizările lumii occidentale, cu toate libertăţile astea, e greu de a face opţiune cu ele, să ştiţi!”, a adăugat Gulea.

El a sugerat că viitorul politic va depinde și de fermitatea și gradul de implicare cu care va reuși Occidentul să își apere valorile.

„Dar vedeţi ce se întâmplă şi la ei! Franţa este o ţară neguvernabilă, în Germania extrema dreaptă e puternică. Deci, cele mai importante două ţări… Cel puţin Franţa e într-un moment foarte prost! Precar de-a dreptul”, a mai spus regizorul.

Mișcarea Legionară „e primitivism”

Stere Gulea a spus că aromânii au dat în perioada legionară „mulți oameni care au simpatizat cu Mișcarea”, iar în Dobrogea există oameni „consternați” că el nu simpatizează cu acest curent.

„Culmea este că unii dintre ei încearcă în continuare să apeleze la mine ca om care vin din această zonă geografică. Dar n-au niciun fel de şansă, pentru că v-am spus, mi-a fost şi-mi este străină toată această chestie care, iertaţi-mă, nu vreau să jignesc, dar e primitivism! Chiar dacă a fost îmbrăţişat legionarismul, la un moment dat, de nişte intelectuali români de seamă, mi-e greu să înţeleg. Bun, înţeleg că erau aceleaşi probleme de corupţie, de politicianism, de lipsă de perspectivă şi aşa mai departe. Poate mai grave atunci decât pentru noi acum”, a mai spus el.