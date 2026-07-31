O controversată scenă, în care Nastassja Kinski apărea topless la 13 ani, va fi scoasă dintr-un film făcut în urmă cu jumătate de secol

O scenă din filmul „Falsche Bewegung” (1975), al cineastului Wim Wenders, în care Nastassja Kinski apărea topless la vârsta de 13 ani, va fi suprimată din acea peliculă în urma unui acord între actriță și regizor, informează AFP.

Într-o declarație comună publicată joi pe site-ul Fundației Wim Wenders, cineastul german, în vârstă de 80 de ani, a declarat că „i-a cerut iertare Nastassjei Kinski și a dat curs dorinței sale de a scoate din film scena pe care ea o contesta” de peste 10 ani.

În acea scenă, actrița germană, pe atunci în vârstă de 13 ani, purta doar un slip și era întinsă pe un pat, unde i se alătură un bărbat adult.

Cei doi artiști doresc ca „amintirea acestui film să nu mai fie, pe viitor, umbrită de acest conflict și ca lunga lor relație amicală să fie restabilită”, scrie în comunicat, potrivit Agerpres.

Pe 23 iulie, Wim Wenders a explicat că scena în cauză „a fost tăiată fără să fie înlocuită și nu va mai face parte în viitor din acest film”.

„Am suprimat scena ca expresie a schimbării poziției mele și din respect față de Nastassja Kinski”, a scris el atunci, precizând că „noua versiune” i-a fost „anunțată și pusă la dispoziție” pentru ca ea să poată să o vizioneze.

Nastassja Kinsi a încercat la începutul anilor 2010 să îl convingă pe Wim Wenders să modifice filmul și, de peste un deceniu, prin intermediul avocatului ei.

La începutul lunii iunie, regizorul octogenar a sfârșit prin a ceda și a anunțat că va retrage provizoriu acest film de la difuzare, în integralitate, recunoscând totodată că Nastassja Kinski „ar fi trebuit să fie mai bine protejată”.

Avocatul actriței, Christian Schertz, a declarat că filmul ar fi trebuit să fie retras „de mult timp” și că această decizie a fost luată doar din cauza „presiunii publice”.