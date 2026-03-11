Reguli noi pe aeroporturile din București. Cu ce ai voie de azi în bagajul de mână

Pasagerii care decolează de pe Otopeni și Băneasa scapă de una dintre cele mai cunoscute limitări la controlul de securitate.

De astăzi, 11 martie, călătorii pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (precum apă, băuturi, cosmetice sau dezinfectanți) în recipiente individuale de până la 2 litri. Schimbarea reprezintă o creștere majoră față de pragul anterior de 100 ml.

Măsura vizează toate lichidele și gelurile, însă este valabilă doar pentru cei care își încep călătoria din București, a anunțat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor realizate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în tehnologii moderne, de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaţionale în domeniu”, a transmis Bogdan Mîndrescu, directorul General al CNAB.

Relaxarea restricţiilor privind aceste produse (LAGs: Lichide, Aerosoli și Geluri) vizează exclusiv pasagerii care au originea zborului pe aeroporturile Henri Coandă sau Băneasa, nefiind aplicabilă celor aflaţi în tranzit sau transfer.

Sursa foto: Dreamstime.com