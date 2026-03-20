Reguli noi privind importul de produse secondhand, cu amenzi de până la 100.000 de lei. „România nu este groapă de gunoi”

Ministerele Mediului și Economiei au co-inițiat un proiect de ordonanță de urgență care stabilește „un cadru legislativ riguros” în ceea ce privește importul de produse secondhand, conform anunțului făcut vineri de ministrul Diana Buzoianu.

Proiectul, a spus ministrul Mediului, vineri, într-o postare pe Facebook, stabilește că „nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament” nu vor mai intra pe piața românească fără să fie curățate, dezinfectate și certificate în prealabil de un operator autorizat.

Dacă ordonanța va fi adoptată, nicio anvelopă uzată nu va mai putea fi comercializată fără să îndeplinească standarde tehnice clare de siguranță rutieră.

Totodată, potrivit Dianei Buzoianu, „orice produs periculos” depistat la frontieră sau pe piață va fi întors „imediat în țara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat”.

„Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege și constituie infracțiune”, este o altă măsură pe care o prevede proiectul, potrivit ministrului.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Diana Buzoianu a spus că încălcarea regulilor va putea fi sancționată cu „amenzi de până la 100.000 lei și dosar penal”.

„Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deșeurile mascate ca produse second hand trebuie oprite la graniță, altfel ajung să ne otrăvească pe noi toți”, a adăugat ministrul.

Ea susține că, „timp de prea mulți ani, țara noastră a fost tratată ca o destinație comodă pentru produse periculoase sau improprii consumului”, care intrau în România „cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”.