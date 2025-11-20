Regulile la achizițiile militare prin SAFE, stabilite azi de Guvern. Miza: 16,5 miliarde de euro pentru investiții urgente în Apărare

Guvernul vrea să stabilească joi, prin ordonanță de urgență, etapele, autoritățile publice implicate și regulile la achizițiile publice militare prin SAFE, program european 16,5 miliarde de euro. Pentru a accesa acești bani, România trebuie să trimită până pe 30 noiembrie către Comisia Europeană o cerere, însoţită de un plan de investiţii pentru industria europeană de apărare.

Guvernul României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, va transmite și negocia cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE, precum și documentația de susținere, cererile de asistență financiară însoțite de planurile de investiții, se arată în proiectul de ordonanță de urgență aflat joi pe masa Executivului.

Un grup de lucru, condus de șeful Cancelariei, va analiza toate investițiile prin SAFE

Proiectul prevede înființarea unui grup de lucru interinstituțional, condus de șeful Cancelariei prim-ministrului, care va analiza toate propunerile de proiecte și va realiza un document de analiză, care va fi propus spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), autoritate învestită cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța națională.

Grupul de lucru include, în calitate de membri permanenți, reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului, ai Administrației Prezidențiale, ai Ministerului Apărării, ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Suplimentar, la invitația șefului Cancelariei premierului, în funcție de proiectul ce face obiectul analizei, la lucrările Grupului de lucru pot participa și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Serviciului de Informații Externe (SIE), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciului de Protecție și Pază (SPP), precum și ai altor autorități publice.

Funcționarea și componența nominală a Grupului de lucru sunt stabilite de către prim-ministru, prin decizie.

De altfel, premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută că Guvernul și gupul german Rheinmetall au ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare de ultimă generație care vor fi finanțate din programul SAFE.

„În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în prima ședință din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE”, a spus atunci Bolojan.

Achizițiile militare se pot face prin negociere. Noi reguli

Proiectul de ordonanță de urgență mai prevede că atribuirea contractelor de achiziție publică se poate face prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare la o licitație, dar cu obligația introducerii în documentația de atribuire a anumitor cerințe de cooperare, aspecte care sunt prevăzute în art. 19 din instrumentul SAFE.

În acest sens, proiectul stabilește anumite repere pentru identificarea operatorilor economici avuți în vedere pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau statul membru/organizația internațională prin care se va realiza achiziția în comun, după caz.

În cazul în care au fost identificați mai mulți potențiali furnizori ai unui produs care îndeplinesc cerințele operaționale sau similare și cerințele de cooperare, grupul de lucru analizează răspunsurile primite la solicitările de informații și întocmește pentru fiecare proiect un clasament descrescător, realizat prin aplicarea factorilor de evaluare și a ponderilor relative, după cum urmează:

a) termenele de livrare – pondere 40%;

b) prețul achiziției– pondere 60%.

Pe baza informațiilor obținute, grupul de lucru întocmește pentru fiecare proiect un document de analiză, pe care șeful Cancelariei prim ministrului îl supune avizării prim-ministrului.

„Documentele de analiză întocmite de către grupul de lucru și avizate de către prim-ministru prin care se propune operatorul economic cu care se va derula procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau statul membru ori organizația internațională prin care se va realiza achiziția în comun sunt înaintate de către șeful Cancelariei prim-ministrului spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, se mai arată în proiectul de OUG.

Derogare pentru noi angajări în Sistemul Național de Apărare

Pentru realizarea și derularea achizițiilor asociate programelor de înzestrare prin SAFE, Guvernul spune că este necesară asigurarea unei resurse umane calificate, ce nu poate fi atrasă în prezent din cauza restricțiilor impuse de prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

În acest sens, prin proiectul de OUG se va acorda o derogare astfel încât să se poată ocupa prin concurs sau examen posturile vacante din compunerea și subordinea nemijlocită a Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale, precum și a posturilor vacante din celelalte autorități publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare, în limita a câte 10 posturi, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.

O altă derogare prevede că „delegațiile Ministerului Apărării Naționale, respectiv ale celorlalte autorități publice pot depăși două persoane, în cazul deplasărilor în străinătate efectuate în scopul inițierii și/sau derulării achizițiilor din domeniile apărării și securității, cu aprobarea ministrului sau conducătorului autorității publice”.