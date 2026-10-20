Relația SUA – România văzută de la Washington, prin voci realiste, ale unor conservatori americani și români din America: oameni de știință, profesori, antreprenori

HotNews a mers în Statele Unite și a discutat cu personalități americane și cu români de acolo, de diverse orientări. Unii români îl susțin pe președintele Trump, alții nu. Dar toți, fără excepție, țin la relația SUA – România. În această noapte ora Bucureștiului, zi în Statele Unite, vom publica primul articol.

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Președintele Nicușor Dan a fost criticat deseori, în țară, pentru lentoarea deciziilor sale politice. E o lentoare care nu l-a ajutat să fie proeminent nici în relațiile internaționale. Dar mai există o cheie de citire a acestei atitudini, spune un fost consilier al lui Donald Trump, intervievat în SUA de către HotNews.

Despre Nicușor Dan: „Președintele este unul dintre cei mai perspicace lideri europeni când vine vorba despre relația cu Statele Unite”

„Există alți lideri europeni care ies mai mult în evidență și apar mult mai des în titlurile de presă. Dar, când vine vorba despre munca de zi cu zi, despre cum să construiești relația cu SUA și să obții rezultate pozitive, cred că preşedintele Nicuşor Dan a înțeles mecanismul la fel de bine ca oricare dintre ei”, ne-a spus acest consilier, care este un gânditor conservator, dintr-o influentă fundație de dreapta din SUA.

„Cred, de fapt, că președintele este unul dintre cei mai perspicace lideri europeni când vine vorba despre relația cu Statele Unite. Cheia acestei relații este să înțelegi că administrația Trump este foarte pragmatică. Este cu adevărat interesată de cei care vor să lucreze cu SUA, dar care înțeleg că trebuie să depună și ei eforturi. Așadar: ce ai tu de câștigat și ce am eu de câștigat?”, explică el.

Trupele SUA în România

El însuși fost militar, consilierul republican dă și exemplul prezenței militare a SUA în România: „În ceea ce privește susținerea unei prezențe militare americane mai ample în România, cred că românii sunt alături de statele baltice și de Polonia în felul în care își argumentează poziția: de ce este acest lucru bun pentru România și de ce este bun pentru SUA?”.

Economia contează și ea.

„În privința acordurilor economice, a mineralelor critice și a altor investiții, cred că România a avut o abordare foarte proactivă. La fel și în privința infrastructurii, cum ar fi portul Constanţa, și a lucrurilor pe care le putem face împreună”, spune republicanul.

Cine este republicanul și un amplu interviu în câteva ore, pe HotNews. Acesta este primul interviu dintr-un ciclu mai larg, în care am discutat cu mai mulți americani și români pentru a trece dincolo de aparențe în ceea ce privește relația SUA – România, într-un moment crucial pentru ambele țări.