Relațiile Israelului cu mai multe țări occidentale au fost dinamitate de ultimele decizii. Anunțurile continuă să sosească

Israelul a decis să pedepsească Marea Britanie, după ce Londra a sancționat activitatea de colonizare ilegală din Cisiordania. Sunt așteptate noi măsuri împotriva Franței și a altor țări care au luat măsuri similare.

Israelul a comunicat consulatului britanic din Ierusalimul de Est că trebuie să se închidă și că diplomații detașați acolo își vor pierde acreditarea în termen de 30 de zile, au declarat un oficial israelian și două surse familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters.

Reprezentanții britanici detașați în cadrul unei misiuni de coordonare privind Gaza, condusă de SUA și cu sediul în Israel, precum și diplomații britanici cu sediul în Ramallah, trebuie să părăsească țara în termen de șapte zile, au precizat cele două surse.

12 deputați britanici și activiști – printre care Jeremy Corbyn și deputata laburistă Diane Abbott – ar avea interdicție de intrare în Israel.

Ministrul de Externe Gideon Saar declarase marți că Marea Britanie trebuie să-și închidă consulatul din Ierusalimul de Est, acreditat pe lângă Autoritatea Palestiniană.

Deciziile au venit după ce Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat sancționarea importurilor din coloniile israeliene ilegale din Cisiordania.

Guvernul israelian, așteptat să facă noi anunțuri

Alăturându-se Marii Britanii, Franța și Canada au anunțat, de asemenea, că vor interzice importul de mărfuri din așezări.

Guvernul israelian, care se aștepta la aceste sancțiuni, urmează să se reunească miercuri pentru a discuta răspunsul său față de țările care au susținut inițiativa Marii Britanii, au declarat trei surse familiarizate cu această chestiune.

Franța și Suedia, care au susținut inițiativa Marii Britanii, au, de asemenea, consulate în Ierusalim acreditate pe lângă Autoritatea Palestiniană.

În trecut, Israelul a impus închiderea reprezentanțelor diplomatice din Ramallah, capitala administrativă a Autorității Palestiniene. Canada are o reprezentanță în Ramallah.

Sancțiuni anunțate de Marea Britanie, Franța și Canada

Ministrul de Externe al Marii Britanii, în coordonare cu Franța și Canada, a decis marți sancționarea importurilor din coloniile israeliene ilegale din teritoriile palestiniene ocupate.

Această măsură a fost prezentată ca o intensificare a sprijinului acordat de Regatul Unit soluției celor două state, scrie Reuters.

Ed Miliband, aflat în funcție de șase săptămâni, semnalase deja săptămâna trecută că dorește să redefinească politica față de Israel și că va anunța sancțiunile comerciale în cursul zilei de marți.

Impactul asupra comerțului bilateral anual, în valoare de 6 miliarde de lire sterline, va fi probabil minim, detaliile privind modul în care Marea Britanie va face diferența între mărfurile provenite din așezările din Cisiordania și produsele fabricate în Israel rămânând neclare.

Mărfurile provenite din colonii sunt în principal agricole, inclusiv produse proaspete și vin, și reprezintă doar o mică parte din fluxurile comerciale totale ale Israelului.

Londra acuză „teroriștii” coloniști

Declarațiile Londrei au fost dure.

Teroriștii coloniști susținuți de guvernul lui Benjamin Netanyahu comit epurare etnică în Cisiordania, a declarat Ed Miliband, în cea mai dură condamnare din partea Regatului Unit de la înființarea statului israelian.

Premierul Andy Burnham a afirmat că „nu va rămâne pasiv” în timp ce suferințele îngrozitoare continuă, scriind în ziarul „The Guardian” că, de prea mult timp, Regatul Unit a ezitat să acționeze, „temându-se să nu fie acuzat de atitudine anti-Israel”.

În Camera Comunelor, ministrul de externe a declarat că guvernul va adopta acum poziția oficială conform căreia ocupația israeliană a Cisiordaniei este în întregime ilegală.

Miliband le-a spus marți parlamentarilor că, pe lângă interzicerea importurilor de bunuri din așezările israeliene din Cisiordania, Marea Britanie va lua, de asemenea, măsuri împotriva companiilor și persoanelor fizice care furnizează servicii așezărilor, inclusiv „în domeniul construcțiilor, infrastructurii, finanțării sau imobiliarelor”.

Schimbarea dramatică a poziției Regatului Unit survine după o vară de eforturi diplomatice intense, pe fondul intensificării violențelor comise de coloniști în Cisiordania, ceea ce a determinat 12 țări – printre care Franța și Canada – să anunțe că vor impune sancțiuni.

Într-o declarație comună, Burnham, Emmanuel Macron și Mark Carney au afirmat: „A sosit momentul să luăm măsuri suplimentare pentru a ne respecta angajamentul de a proteja soluția celor două state, interesele noastre și pentru a ne apăra valorile, înainte de a fi prea târziu.”

Cisiordania este pe punctul de a exploda, spune Franța

Franța a anunțat tot marți că va demara un proces de interzicere a importurilor provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată, a declarat marți ministrul de externe Jean-Noël Barrot.

„Franța va pune capăt comerțului cu coloniile israeliene din Palestina, alături de alte 11 țări care și-au asumat angajamente similare”, a scris Barrot pe X.

„De ce facem acest lucru? Pentru că Cisiordania este pe punctul de a exploda – asistăm la o expansiune frenetică a așezărilor, la o escaladare a violenței împotriva palestinienilor din partea coloniștilor extremiști și la acte de terorism care au fost condamnate chiar de autoritățile israeliene”, a adăugat Barrot.

Alte nouă țări, printre care Danemarca și Portugalia, au susținut acțiunea britanică.

Burnham l-a informat pe Trump

Ministrul israelian de Externe l-a acuzat pe Miliband de „minciuni scandaloase” și a afirmat că guvernul britanic „acționează sistematic împotriva statului Israel”.

Saar a declarat marți pe X că i-a mulțumit lui Kemi Badenoch, lidera Partidului Conservator britanic, aflat în opoziție, pentru criticile aduse sancțiunilor.

Badenoch a scris în ziarul „The Sun” că guvernul laburist „pune propriile interese politice de partid înaintea interesului național”.

Ambasadorul Statelor Unite la Israel, Mike Huckabee, a avertizat că SUA ar putea lua măsuri de retorsiune în domeniul comerțului.

Cu toate acestea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul „evident” nu va urma linia de acțiune a Regatului Unit și că nu dorește destabilizarea Cisiordaniei, dar a refuzat să ofere alte detalii.

Burnham îl informase în prealabil pe Donald Trump cu privire la acest plan.