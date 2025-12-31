Remedii pentru mahmureală care funcționează. Și ce poți face preventiv

Dacă bei mai mult de o băutură pe oră, ești mai predispus să te trezești a doua zi cu mahmureală/Foto: Shutterstock

Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos, poți apela la câteva măsuri pentru prevenirea și ameliorarea mahmurelii.

De ce apare mahmureala

Alcoolul afectează corpul prin multiple mecanisme simultane, iar efectele combinate explică diversitatea simptomelor. În primul rând, alcoolul este un diuretic puternic. Asta înseamnă că te face să urinezi mai des și să pierzi lichide în cantități mari. Poți elimina chiar și un litru de urină în orele care urmează după ce bei patru băuturi alcoolice, potrivit Cleveland Clinic. În plus, alcoolul inhibă eliberarea unui hormon numit vasopresină, care în mod normal ajută rinichii să rețină apa. Fără el, corpul elimină lichide în ritm accelerat. De aici vin setea intensă, oboseala și durerile de cap cu care te trezești dimineața.

Pe lângă pierderea de lichide, alcoolul irită mucoasa stomacului și a intestinelor, încetinește digestia și crește secreția de acid gastric. Motiv pentru care apar greața, durerile abdominale și, în cazuri mai severe, vărsăturile.

Un alt efect al consumului excesiv de alcool este scăderea glicemiei. Metabolizarea alcoolului în ficat duce la creșterea producției de acid lactic și perturbă sinteza glucozei. Hipoglicemia rezultată provoacă slăbiciune, tremurături, transpirații și senzație de foame.

Calitatea somnului este, de asemenea, compromisă. Alcoolul are inițial efect sedativ și poate accelera adormirea, dar perturbă arhitectura somnului (fazele de somn profund și REM sunt afectate). De aceea, chiar dacă ai dormit multe ore, te trezești obosit. Specialiștii de la Harvard Medical School compară efectul cu cel al jet lag-ului deoarece alcoolul dereglează hormonii care controlează ritmul circadian.

Sistemul imunitar reacționează prin eliberarea de citokine, proteine implicate în procesele inflamatorii. Acestea contribuie la multe dintre simptomele mahmurelii, printre care durerea de cap, oboseala, greața, starea generală de rău și ar putea influența și severitatea episodului.

Nu în ultimul rând, ficatul metabolizează alcoolul și produce acetaldehidă, o substanță toxică. În mod normal, organismul descompune rapid acest compus înainte să creeze probleme, dar în cazul consumului excesiv, inflamația rezultată afectează mai multe organe.

După cât alcool apare mahmureala

Corpul uman are nevoie de aproximativ o oră pentru a metaboliza o singură băutură standard, adică o doză de 360 ml de bere cu 5% alcool, un pahar de 150 ml de vin cu 12% alcool sau un shot de 45 ml de băutură spirtoasă cu 40% alcool.

Dacă bei mai mult de o băutură pe oră, ești mai predispus să te trezești a doua zi cu mahmureală. Simptomele încep să apară la câteva ore după ce ai încetat să bei și ating intensitatea maximă când nivelul de alcool din sânge revine la zero.

Riscul variază foarte mult de la om la om. Potrivit unui studiu citat de Cleveland Clinic, aproximativ 75% dintre persoanele care au băut excesiv seara au raportat simptome de mahmureală a doua zi, asta înseamnă că între 25% și 30% dintre consumatorii de alcool par să fie rezistenți la mahmureală.

Există însă și date aparent contradictorii. Unele cercetări citate de Harvard Medical School arată că persoanele care beau moderat sau ocazional sunt mai vulnerabile la mahmureală decât cele care consumă frecvent cantități mari. Totuși, alte studii indică faptul că persoanele cu istoric familial de alcoolism au mahmureli mai severe. Cercetătorii de la Harvard suspectează că unele persoane ajung să dezvolte probleme cu alcoolul tocmai pentru că beau în încercarea de a ameliora simptomele mahmurelii.

Strategii de prevenție care chiar funcționează

Cea mai eficientă metodă de a evita mahmureala este, evident, să nu bei deloc sau să bei foarte puțin. Dar dacă alegi totuși să consumi alcool, există câteva trucuri utile:

Mănâncă înainte și în timp ce bei: stomacul plin încetinește absorbția alcoolului în sânge. O masă consistentă înainte de a ieși și gustările frecvente pe parcursul serii te pot ajuta;

stomacul plin încetinește absorbția alcoolului în sânge. O masă consistentă înainte de a ieși și gustările frecvente pe parcursul serii te pot ajuta; Alternează alcoolul cu apă: după fiecare pahar de vin sau halbă de bere, bea un pahar de apă. Această strategie combate deshidratarea și, ca bonus, te ajută să bei mai puțin alcool în total;

după fiecare pahar de vin sau halbă de bere, bea un pahar de apă. Această strategie combate deshidratarea și, ca bonus, te ajută să bei mai puțin alcool în total; Limitează-te la maximum o băutură pe oră: astfel, dai timp ficatului să proceseze alcoolul și menții nivelul din sânge sub pragul intoxicației severe;

astfel, dai timp ficatului să proceseze alcoolul și menții nivelul din sânge sub pragul intoxicației severe; Alege băuturile deschise la culoare: nu toate băuturile alcoolice sunt la fel când vine vorba de mahmureală. Băuturile închise la culoare (whisky, bourbon, coniac, tequila, bere neagră și vin roșu) conțin cantități mai mari de substanțe chimice rezultate din procesul de fermentare și distilare. Experimentele au arătat că vodka și ginul provoacă mahmureli mai rar decât whisky-ul, vinul roșu sau tequila, conform Harvard Medical School. Explicația e că băuturile închise la culoare conțin și metanol, pe lângă etanol, iar metaboliții metanolului sunt deosebit de toxici;

nu toate băuturile alcoolice sunt la fel când vine vorba de mahmureală. Băuturile închise la culoare (whisky, bourbon, coniac, tequila, bere neagră și vin roșu) conțin cantități mai mari de substanțe chimice rezultate din procesul de fermentare și distilare. Experimentele au arătat că vodka și ginul provoacă mahmureli mai rar decât whisky-ul, vinul roșu sau tequila, conform Harvard Medical School. Explicația e că băuturile închise la culoare conțin și metanol, pe lângă etanol, iar metaboliții metanolului sunt deosebit de toxici; Evită băuturile carbogazoase sau bea-le încet : dacă bei șampanie sau alte băuturi cu bule, nu te grăbi. Dioxidul de carbon poate accelera absorbția alcoolului în sânge;

: dacă bei șampanie sau alte băuturi cu bule, nu te grăbi. Dioxidul de carbon poate accelera absorbția alcoolului în sânge; Nu fuma în timp ce bei: potrivit studiilor, persoanele care fumează în timpul consumului de alcool au mahmureli mai severe. Cercetătorii nu sunt siguri de ce se întâmplă acest lucru, dar suspectează că nicotina afectează sistemul nervos într-un mod care amplifică efectele negative ale alcoolului.

Remedii pentru ameliorarea simptomelor

Când mahmureala s-a instalat deja, opțiunile sunt limitate, dar nu inexistente.

Hidratarea e cea mai importantă, dar apa trebuie consumată treptat deoarece stomacul iritat nu tolerează bine cantități mari ingerate rapid. Apa la temperatura camerei este mai bună decât cea rece. Băuturile cu electroliți ajută la refacerea mineralelor pierdute, în special dacă au existat vărsături sau diaree. În ultimii ani, este la modă și hidratarea intravenoasă, însă nu există dovezi că perfuziile funcționează mai bine în cazul mahmurelii decât hidratarea orală. În schimb, procedura implică unele riscuri de la infecții la locul puncției și inflamația venelor până la formarea de cheaguri, la care se adaugă costurile ridicate.

După apă, următorul pas util este mâncarea, dar doar în forme pe care stomacul le poate gestiona. Alcoolul scade glicemia și irită mucoasa gastrică, iar alimentele simple, bogate în carbohidrați ușor digerabili, pot corecta ambele probleme fără să agraveze greața. Pâinea prăjită, biscuiții simpli sau orezul sunt tolerate mai bine decât prăjelile sau mâncărurile grase, care încetinesc digestia și cresc disconfortul. Fructele cu conținut ridicat de apă adaugă lichide și o cantitate mică de zahăr, fără să încarce stomacul.

Dacă greața este suficient de intensă încât mâncarea să nu fie o opțiune, ghimbirul poate ajuta. Sub formă de ceai sau mestecat în cantitate mică, are un efect antiemetic documentat și poate reduce senzația de vomă.

Corpul are nevoie de timp pentru a metaboliza alcoolul, a reface echilibrul hidric și a calma inflamația gastrică. Nu există o intervenție care să scurteze acest proces, iar simptomele pot persista între 8 și 24 de ore, uneori mai mult. O zi fără solicitări majore este parte din recuperare.

Pentru durerea de cap sau durerile musculare, pot fi folosite analgezice, dar cu prudență. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot reduce durerea, dar irită mucoasa gastrică, deja afectată de alcool, motiv pentru care dozele nu trebuie depășite. Paracetamolul trebuie evitat cât timp ficatul încă metabolizează alcoolul, deoarece combinația crește riscul de toxicitate hepatică.

Dacă bei cafea în fiecare dimineață, o ceașcă te va ajuta să eviți durerea de cap provocată de sevrajul de cofeină. Dar nu te aștepta la miracole, cafeaua nu accelerează eliminarea alcoolului. În plus, cofeina e și ea diuretică, deci poate agrava deshidratarea dacă exagerezi. Iar dacă nu ești consumator obișnuit de cafea, mai bine renunți deoarece riști să-ți intensifici durerea de cap.

Remedii populare pentru mahmureală

Oamenii au încercat de-a lungul timpului tot felul de leacuri pentru mahmureală. Unele au o oarecare bază științifică, altele sunt mituri. Iată câteva remedii care au fost și studiate.

Suc de pere

Sucul de pere a fost evaluat în câteva studii mici, care au arătat că aproximativ 220 ml, consumați înainte de alcool, pot reduce nivelul de alcool din sânge și intensitatea simptomelor de mahmureală. Efectul pare legat de o metabolizare mai rapidă a alcoolului și de un răspuns inflamator mai redus. Datele sunt însă limitate, iar consumul sucului după alcool nu are același efect.

Ginseng

Și ginsengul a fost testat în studii de dimensiuni reduse. Într-un studiu, o băutură pe bază de ginseng roșu a redus intensitatea simptomelor de mahmureală, iar în altul, extractul de ginseng siberian a ameliorat durerile de cap, amețelile și disconfortul gastric. Dovezile rămân preliminare, iar persoanele cu diabet sau hipertensiune ar trebui să discute cu medicul înainte de a lua suplimente cu ginseng, deoarece pot influența glicemia și tensiunea arterială.

Suplimente

Vitaminele B și zincul au fost, de asemenea, analizate. Cercetătorii au descoperit că persoanele a căror dietă conținea mai mult zinc și vitamine B în cele 24 de ore după consumul de alcool, au avut mahmureli mai ușoare. Studiul a fost de mici dimensiuni și s-a bazat pe declarațiile participanților despre ce au mâncat, deci rezultatele trebuie privite cu precauție.

Într-un alt set de teste, extractul de Phyllanthus amarus, o plantă tropicală folosită tradițional în afecțiuni digestive și hepatice, a fost administrat persoanelor care consumau regulat alcool timp de zece zile. Administrarea de două ori pe zi a fost urmată de valori mai mici ale alcoolemiei și de o ameliorare a simptomelor de mahmureală.

Kamishoyosan, un remediu tradițional japonez cu ghimbir, zahăr brun și extract de mandarină, a redus severitatea mahmurelii într-un studiu mai vechi, dar cercetarea a inclus doar 10 participanți.

„Cui pe cui se scoate,” un mit periculos

Ideea că un pahar de alcool dimineața te pune pe picioare, este un mit cu potențial nociv. Chiar dacă alcoolul suplimentar poate reduce temporar simptomele, mecanismul din spate explică de ce efectul este înșelător. Alcoolul inhibă glutamatul, un neurotransmițător implicat în excitabilitatea cerebrală, iar creierul reacționează prin creșterea producției acestuia. După ce alcoolul este metabolizat, nivelul de glutamat rămâne ridicat, lucru care favorizează iritabilitatea, durerile de cap și greața.

Consumul unui alt pahar de alcool blochează din nou glutamatul și atenuează pe moment simptomele, fără a rezolva problema de fond. În timp, acest tipar prelungește disconfortul și poate încuraja un comportament de consum problematic. „Această abordare nu permite organismului să se refacă,” avertizează specialiștii de la Harvard Medical School.

Cercetătorii atrag atenția că multe produse vândute ca „remedii pentru mahmureală” nu au trecut prin evaluări riguroase. Unele pot conține doze nesigure de vitamine sau alte ingrediente. FDA, agenția americană pentru medicamente, a avertizat producătorii mai multor astfel de produse că vând preparate neaprobate și potențial periculoase.

Când mahmureala e semn de alarmă

Mahmureala obișnuită trece în maximum 24 de ore. Dar dacă te trezești des cu mahmureală, dacă bei din ce în ce mai mult, dacă simți că ai nevoie de alcool ca să funcționezi sau dacă mahmurelile repetate îți afectează relațiile, serviciul sau calitatea vieții, poate fi momentul să vorbești cu un specialist despre consumul de alcool.

Și o urgență medicală pe care trebuie să o recunoști: dacă cineva care a băut mult are respirația lentă (sub opt respirații pe minut) sau neregulată (pauze mai lungi de 10 secunde între respirații), e confuz, are convulsii, varsă persistent, are pielea rece sau palidă (la persoanele cu ten închis, se verifică buzele și gingiile), sau nu poate fi trezit, sună imediat la 112. Acestea sunt semne de intoxicație alcoolică severă, o situație care poate fi fatală fără intervenție medicală rapidă, conform specialiștilor de la Cleveland Clinic.