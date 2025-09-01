Renault a numit CEO al Dacia pentru prima dată o femeie. Vine de la conducerea uneia dintre cele mai cunoscute mărci de mașini de lux

Renault a numit-o luni pe Katrin Adt, fosta vicepreședintă a Mercedes-Benz, în funcția de director general al mărcii Dacia, în cadrul reorganizării echipei de conducere sub noul CEO al companiei franceze, François Provost, relatează Reuters.

Adt se va ocupa de brandul Dacia după ce fostul său director, Denis Le Vot, a decis să părăsească Renault. Le Vot s-a numărat printre candidații de prim-plan pentru funcția de CEO al Renault.

Renault a precizat într-un comunicat că el va părăsi acum compania, fără să ofere alte detalii. Compania l-a numit pe Provost în funcția de CEO în luna iulie, după plecarea bruscă a fostului șef Luca De Meo.

Provost a declarat că schimbările din conducere vor ajuta compania să se miște mai repede pentru a se adapta la provocările actuale. Renault se confruntă cu o concurență în creștere și cu o cerere slabă. Prețul acțiunilor companiei s-a prăbușit luna trecută, după ce aceasta și-a revizuit în jos estimările financiare pentru anul 2025.

„Pentru a face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapid, să execute mai eficient și să fie mereu aproape de clienții săi”, a spus el.

Karin Adt, noul CEO al Dacia, FOTO: Dacia / Renault

Cine este noul director al brandului Dacia

Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz, arată Startup Cafe. Cu o pregătire juridică, a deținut diverse funcții de conducere: CEO al Mercedes-Benz în Luxemburg, vicepreședinte Dezvoltare Resurse Umane la Daimler, CEO al mărcii Smart și apoi CEO al Mercedes-Benz Own Retail Europe. Mai recent, a condus Auditul Corporativ la Mercedes-Benz.

„Sunt încântată să mă alătur Grupului Renault și să preiau conducerea mărcii Dacia. Este un privilegiu să contribui la scrierea următorului capitol al poveștii sale de succes remarcabile, împreună cu o echipă excepțională”, a declarat ea.

„Modelarea afacerilor pentru viitor a fost întotdeauna forța mea motrice. Astăzi, ne aflăm într-un moment crucial – atât tehnologic, cât și social – în relația noastră cu automobilul. Dacia a demonstrat în mod constant relevanța abordării sale prin produse care rezonează profund cu așteptările clienților. Mai mult decât o simplă marcă, Dacia reprezintă o viziune îndrăzneață, inteligentă și accesibilă asupra mobilității”, a mai spus aceasta.

Agenția Reuters notează că, având în spate o carieră axată pe retail și vânzări, Adt a condus mai multe transformări la companiile la care a lucrat, inclusiv tranziția Smart într-o marcă 100% electrică.

Michael Foundoukidis, analist la grupul de servicii financiare ODDO BHF, a declarat pentru Reuters că accentul pus de Adt pe retail de-a lungul carierei sale va fi important pentru Dacia.

„Dacia este, în mod evident, o marcă extrem de orientată către retail, mai mult decât altele. Așa că asta aduce un suflu nou”, a spus el.