Un viitor model Dacia va fi produs la uzina din Turcia, și nu la Mioveni

Renault a confirmat joi informațiile apărute în presa turcă despre faptul că un viitor model Dacia de clasă C va fi produs la uzina de la Bursa, unde este asamblat și Duster. La Mioveni sunt produse modelele Duster, Bigster și Logan, iar producția a fost de 297.000 de mașini anul trecut, departe de anii record, când era spre 350.000 de unități.

La conferința la care au fost prezentate rezultatele financiare Renault, compania a vorbit despre noile modele Dacia din acest an: o mașină electrică de mici dimensiuni și una de segment C, care va avea și motor termic, dar și variantă hibridă.

„Printre lansările programate se numără: noile Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, Trafic van E-Tech, un nou model electric Dacia de segment A, un nou model Dacia termic și hibrid de segment C, și Alpine A390”, spun cei de la Renault.

Șeful grupului Renault, Francois Prevost, a confirmat că modelul de clasă C de la Dacia va fi construit la uzina Oyak Renault din Turcia. Publicația Turkiye Today scria recent că Dacia va produce un nou model de SUV la uzina Oyak din Bursa, după investiții de 400 milioane euro. Publicația L’Argus a scris că Renault va produce patru mașini derivate din modele Dacia, la Bursa, până în 2027.

Uzina de la Bursa a produs 388.000 de mașini anul trecut, cu aproape 100.000 mai mult decât uzina de la Mioveni. Fabrica din Turcia are peste 5.000 de angajați, funcționează din 1969, iar Renault are 51% din acțiuni, în timp ce partenerul Oyak are 49%.

Presa europeană a scris încă din 2023 că Renault investește în uzina din Turcia pentru a produce acolo și modele Dacia. Uzina este cunoscută mai ales pentru producția Renault Clio, dar produce și SUV-ul Renault Boreal.

Uzina Dacia de la Mioveni a produs 309.000 de mașini în 2024 și 297.000 în 2025. În cei mai buni ani, producția Dacia a trecut de 340.000 de mașini.