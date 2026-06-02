Renault vrea să disponibilizeze sute de oameni de la Dacia și RTR și oferă și 210.000 de lei în salarii compensatorii

Grupul francez vrea să renunțe la 200 de posturi de la Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie (RTR) , scrie Ziarul Financiar.

Circa 200 de angajați ai Dacia și RTR pot pleca din companie, într-un nou program de plecări voluntare, informează sursa citată. Plecarea ar urma să se facă prin acordul părților, iar Renault oferă salarii compensatorii nete care variază între 45.000-210.000 de lei/persoană, în funcție de vechime.

Suma de 45.000 de lei e oferită angajaților care au până la doi ani vechime, 85.000 de lei – până la patru ani vechime, 125.000 de lei, pentru cei cu între 4 și 8 ani, 150.000 de lei net pentru angajații care au între 8 și 12 ani, 180.000 de lei, pentru cei cu între 12-16 ani în companie și 210.000 de lei net pentru cei peste 16 ani.

Șeful Dacia: Absolut toate scenariile sunt pe masă

Informația despre disponibilizările Dacia apare în contextul în care săptămâna trecută, șeful Dacia, Mihai Bordeanu, nu respingea scenariul unor noi concedieri, într-un interviu acordat Hotnews. Discuția avea loc pe fondul scăderii vânzărilor Dacia în România în acest an și a incertitudinii existenței unui program Rabla în acest an.