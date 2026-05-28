INTERVIU Șeful Dacia despre posibile noi concedieri în România și despre scăderea puternică a producției. „Absolut totul este pe masă”. Când se așteaptă un anunț

Dacia are un an greu. Producția a scăzut cu aproape 20%, au fost reduceri de personal, iar vânzările sunt în scădere. Urmează și alte concedieri?

„Sunt măsuri luate cu un scop bun, pentru că nu poți să rămâi cu un buget dezechilibrat”, a spus despre măsurile bugetare, într-un interviu pentru HotNews, Mihai Bordeanu, director general Automobile Dacia.

Dar el susține că, în același timp, efectele se văd în puterea de cumpărare a publicului Dacia.

Bordeanu nu exclude noi concedieri și oferă, în interviu, un termen pentru un anunț.

E un anunț așteptat de toată piața și un anunț-semnal pentru economie în întregul ei.



Reducerea sau creșterea producției Dacia Renault are consecințe care se propagă la multe alte firme din România. Dacia este pe locul doi ca dimensiune în economie, devansată doar de OMV Petrom. Și are 10.000 de angajați.

HotNews: Domnule Bordeanu, datele Asociației Constructorilor de Automobile, unde sunteți și președinte, arată că producția la uzina din Mioveni a scăzut cu 20% în primele patru luni față de anul trecut. Iar în aprilie scăderea a fost de 30% față de 2025.

Mihai Bordeanu: S-au aliniat, cumva, planetele. Vorbim despre contextul geopolitic, vorbim despre evoluții pe piețe internaționale care funcționau foarte bine și acum au scăzut, iar asta are, evident, un impact în volum. Impactul pe piața românească nu este neglijabil, mai ales că România este în top 5 piețe pentru marca Dacia.

Luna când directorul Dacia spune că vor face un anunț

– Au fost și alte piețe din Europa de Vest unde Dacia a scăzut mult?

– Nu sunt spectaculoase. Piața noastră este cea mai importantă, cu cele două cifre negative -13% în total și -23% pe retail și știe toată lumea că retailul este domeniul nostru de joc.

– Ați aplicat acea reducere cu 1.200 de oameni a numărului de angajați la începutul anului. Urmează și alte restructurări în acest an?

– Nu avem deocamdată un cuvânt de spus aici. Urmează să vedem cum o să evolueze lucrurile în continuare și de câte schimburi va fi nevoie… Dacă programul Rabla nu va fi deloc… Pentru mine doar atunci începe programul, când va fi aprobată prima cerere, nu când se fac declarații. Pentru clienții Dacia este foarte important programul, eu mă uit la clienți ca să văd ce vor să cumpere și ce pot să-și permită să cumpere.

-Deci să înțeleg că nu sunt programate alte eliminări de job-uri, dar nu este exclus să apară?

– Absolut totul este pe masă, dar nu ne putem pronunța acum. Nu putem să avem o poziție pe 25 mai. O să vedem cum evoluează lucrurile. Cu siguranță vom veni cu ceva concret înainte de vacanță, în iulie.

„Sperăm ca următoarele 7-8 luni să arate altfel”

– A contat și scăderea puterii de cumpărare?

– Sigur că a scăzut puterea de cumpărare. Știm că a crescut TVA-ul, cursul de schimb a mai fluctuat și el și a indus un dezechilibru aici. Nu cred că putem pune degetul pe un singur factor, sunt mai mulți care, cumulați, au dus la o scădere de două cifre pe primele patru luni pe piața din România. Sperăm ca următoarele 7-8 luni să arate altfel.

– Care este factorul principal care a dus la scăderile ale vânzărilor în România?

– Trebuie să pornim de la client, iar măsurile acestea care s-au luat în România – inclusiv creșterea de taxe – au atins o anume pătură a populației și se întâmplă ca fix pătura aceea a populației să fie clienți de Dacia.

Nu le contestăm, sunt măsuri luate cu un scop bun, pentru că nu poți să rămâi cu un buget dezechilibrat. Unele mărci au suferit mai puțin, altele mai mult. Noi ne adresăm acelei părți din populație care este afectată.

Ce spune omul care este CEO Dacia despre programul Rabla

– Ca CEO, evaluați că Dacia a scăzut pe piața românească din cauza întârzierii Rabla?

– Nu numai, dar a scăzut și din cauza Rabla.

– Spuneați în conferința că este important ca programul Rabla să înceapă cât mai repede. În versiunea propusă acum, modelul Dacia Spring nu mai intră, fiindcă este produs în China. Cât de mare este pierderea ca număr de unități estimate?

– Sigur că este o pierdere, ați văzut în cifrele din anii trecuți că au fost mii de mașini Spring. Dacă asta e regula, asta e. Aș vrea, începând cu mine și cu noi toți din industrie, să petrecem mai puțin timp chestionând reguli și mai mult timp construind.

Dacă s-a făcut o regulă o respectăm, după care mergem mai departe și ne gândim cum să dezvoltăm produsele, cum să producem mai mult, cum să vindem mai mult. Acolo trebuie pusă energia.

Producția va scădea în 2026. Alte disponibilizări nu pot fi excluse

– Cât de mult va scădea producția de la Mioveni în 2026? La patru luni este cu 20.000 de mașini sub anul trecut.

– Nu pot să dau pronosticuri, dar sigur va fi sub 300.000 de mașini.

– Sub 300.000 a fost și anul trecut….

– Ne așteptăm ca producția să fie ușor inferioară celei de anul trecut. Este greu să facem o proiecție acum, când sunt încă o grămadă de încertitudini…când începe Rabla, cum demarează, ce se întâmplă.

„Orice factor de instabilitate contează pentru noi”

– Pentru Dacia cât de gravă este criza politică din țară, cum este influențată compania de tot ceea ce se întâmplă?

– Orice factor de instabilitate contează pentru noi fiindcă nu se poate decât întârzia ceva din păcate. Dacă lucrurile nu sunt stabile politic putem să avem întârzieri.

– Când spuneți întârzieri, la ce vă gândiți?

– Păi inclusiv la programul Rabla. Să presupunem că mâine se instalează un nou guvern și poate are altă opinie…Este posibil, nu spun că așa va fi.

– În tot acest peisaj a contat și faptul că Turcia a fost aleasă pentru construcția Striker,cel mai nou model Dacia?

– Alegerea a fost făcută mai demult și nu a fost una emoțională. Nimeni nu are nimic cu România. Este o poveste despre cifre. Se uită lumea la cifre și altele au fost mai favorabile.

Cifrele Dacia

Luna trecută, uzina de la Mioveni a produs 18.300 de mașini, față de 26.500 în aprilie anul trecut.

În patru luni (ianuarie – aprilie), producția Dacia a fost de 83.000 de vehicule, în scădere față de cele 102.000 mașini produse în primele patru luni din 2025.

Cum a evoluat producția Dacia la Mioveni în ultimii cinci ani (număr de mașini):

2025: 297.182

2024: 309.432

2023: 322.086

2022: 314.228

2021: 257.405

La nivelul UE, înmatriculările de mașini Dacia au scăzut cu 15% în primele patru luni ale acestui an, totalul fiind de 157.000 de vehicule. Cota de piață este 4,2%, față de 5,1% acum un an.

În România s-au înmatriculat aproape 7.000 de mașini Dacia în primele patru luni, arată cifrele ACAROM.