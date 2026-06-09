REO Medical Aparatură Medicală își extinde prezența pe piața din Republica Moldova

REO Medical, companie românească cu un portofoliu de peste 30 de branduri internaționale din industria echipamentelor medicale, și-a marcat prezența oficială pe piața din Republica Moldova printr-un masterclass de referință organizat pe 16 mai la Hotel Bristol din Chișinău. Evenimentul reprezintă primul pas dintr-o strategie de extindere regională mai amplă, prin care compania urmărește să devină un jucător de referință în segmentul echipamentelor pentru fizioterapie și recuperare medicală din regiune.

Peste 50 de specialiști din domeniul medical: medici reabilitologi, fizioterapeuți, kinetoterapeuți și reprezentanți ai clinicilor private au participat la o zi intensă de formare teoretică și practică, interacționând direct cu echipamente de la branduri recunoscute internațional în practica medicală de recuperare.

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Articol susținut de REO Medical