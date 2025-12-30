BREAKING Una dintre reformele lui Bolojan, blocată în instanță / Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București

Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații, scriu marți jurnaliștii de la Snoop.ro. Reorganizarea ANCOM face parte din planul de reformare a unor instituții cheie demarat de către premierul Ilie Bolojan și pentru care și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului.

E un proces de suspendare al actelor prin care ANCOM se reorganiza de la 1 ianuarie 2026 până la o decizie pe fond.

Conform surselor Snoop, era vorba inclusiv de circa 90 de concedieri, pentru care s-au emis preavize și ar fi intrat în vigoare la începutul noului an, dar și retrogradări.

Conform deciziei CAB de marți, 30 decembrie, aflată pe portalul instanțelor, reclamanţii (peste 300, conform portalului justiției), „reprezentaţi convenţional prin SCA Piperea şi Asociaţii” și sindicat, au câștigat suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de Preşedintele ANCOM:

Decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM;

Decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025;

Decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026, suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor 678/16.12.2025, 679/16.12.2025, 680/16.12.2025.

Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în 5 zile.

Sindicaliștii ANCOM, reprezentați de casa de avocatură a unui politician AUR împotriva tăierilor Guvernului Bolojan

Snoop a scris încă din luna august că sute de sindicaliști au negociat să fie reprezentați de casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, împotriva tăierilor guvernului Bolojan.

În același timp, AUR critica ANCOM într-o moțiune din septembrie.

„Guvernul mimează reforma. ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă”, a fost titlul uneia dintre cele patru moțiuni de cenzură ale AUR împotriva Guvernului Bolojan.

ANCOM era descrisă drept o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

„Pe de o parte, s-a întărit percepția de «sat de vacanță» pentru pile, cunoștințe și relații. Pe de altă parte, instituția a fost implicată în mai toate momentele derivei autoritare ale actualei Puteri. Este transformată într-un braț armat al cenzurii și al limitării libertății de exprimare”, scrie în textul moțiunii.

Câți angajați ANCOM ar fi trebuit să plece de la 1 ianuarie 2026

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de Valeriu Zgonea, ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, pentru a pune în aplicare reorganizarea cerută de legea 145/2025 pe care guvernul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, arată datele transmise la solicitarea HotNews.ro de această instituție.

Soția șefului ANCOM, Laura Zgonea, și-a prezentat demisia în luna noiembrie, iar postul de consilier de specialitate ocupat de aceasta (care se urma să fie vacantat la 31 decembrie 2025) a fost desființat prin decizia de reorganizare.

160 posturi ar fi trebuit să fie desființate din care doar 89 ocupate

Noua organigramă și statul de funcții din ANCOM care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 a fost stabilite printr-o decizie semnată în data de 16 decembrie 2025 de președintele Valeriu Zgonea, potrivit unui document consultat de HotNews.ro.

Actul prevede inclusiv reorganizarea departamentului de consilieri de specialitate din care fac parte Laura Zgonea, soția președintelui ANCOM, și Elena Cristina Ionescu – soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani.

Citește și Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității

La solicitarea HotNews.ro, autoritatea a precizat că, în prezent, are în structură 747 de posturi (inclusiv conducerea ANCOM și personalul din cabinetele demnitarilor), din care 648 ocupate.

„La data intrării în vigoare a noii organigrame, 160 posturi vor fi desființate din care 89 sunt ocupate în prezent (5 plecări voluntare până la data de 31.12.2025 și 84 concedieri efective). Din numărul total de posturi desființate, 50 sunt posturi de specialitate (posturi vacante) și 110 posturi sunt de suport (26 posturi vacante și 84 posturi ocupate)”, a precizat autoritatea.

Câți angajați trebuiau să fie concediați de la 1 ianuarie

84 angajați ar fi trebuit să fie disponibilizați începând cu data de 1 ianuarie 2026, dacă nu ar fi intervenit decizia Curții de Apel de astăzi.

„Salariații disponibilizați nu vor beneficia de nicio compensație la încetarea raporturilor de muncă, plata acestora fiind expres interzisă de dispozițiile art. XXIV din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare”, se arată într-un răspuns al instituției transmis către HotNews înainte de decizia Curții de Apel.



ANCOM face practic referire la prevederile primul pachet de măsuri fiscale pe care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în parlament.



„Grila de salarizare aplicabilă la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026 a fost redusă conform prevederilor Legii nr.145/2025”, a spus autoritatea fără a da alte detalii.

Soția șefului ANCOM și-a prezentat demisia

Printre cei care nu vor mai lucra în ANCOM de la 1 ianuarie 2026 se numără și soția președintelui ANCOM, Laura Zgonea. Aceasta lucra în instituție înainte ca soțul său să fie numit președinte al ANCOM.

„Salariata menționată și-a prezentat demisia în cursul lunii noiembrie 2025. Postul ocupat de aceasta (care se va vacanta la data de 31.12.2025) a fost desființat prin decizia de reorganizare”, a transmis autoritatea.



Potrivit deciziei de reorganizare, din cele 11 posturi disponibile în cadrul compartimentului consilieri de specialitate, din care făcea parte Laura Zgonea, 8 posturi vor fi desființate, menționează ANCOM.



„Unul dintre salariații ANCOM din acest compartiment va fi disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 145/2025, restul posturilor desființate fiind vacante. Niciun salariat nu va fi mutat pe un alt post. În cazul grilei de salarizare pentru consilieri se vor aplica aceleași reguli precum și în cazul celorlalți salariați ai ANCOM”, a precizat autoritatea de reglementare.



Laura Zgonea lucra în ANCOM încă din anul 2018, înainte ca soțul său să fie numit președinte al acestei autorități.

În luna mai 2023, când Valeriu Zgonea a fost numit președinte al ANCOM, soția sa a fost mutată pe funcția de consilier de specialitate, într-un departament alături de alți șase consilieri de specialitate, potrivit informațiilor prezentate de HotNews la începutul lunii octombrie 2025.

Anterior, Laura Zgonea ocupase funcţia de secretar general al ANCOM, în care a ajuns din poziţia de director juridic al instituţiei.

Valeriu Zgonea susţine că, pentru a evita orice potenţială incompatibilitate, cei doi au luat decizia ca soţia să facă un pas înapoi.

„N-a fost simplu să-i spun: dă-te la o parte, pentru că există o legislaţie românească, iar tu trebuie să te întorci pe postul de bază”, a precizat Valeriu Zgonea în discuţia cu reporterul HotNews.

Ea nu se implică în consilierea preşedintelui ANCOM, arată un răspuns al instituţiei pentru HotNews.