„Repetați asta cu România în minte”. Apelul făcut de un vicepreședinte al Parlamentului European, după victoria AfD din Germania

„Valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa”, a declarat Nicu Ștefănuță, după victoria obținută de AfD la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt.

Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a comparat situația din Germania cu cea din România, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

„Tăierile guvernului au dus la creșterea extremei drepte. Repetați asta cu România în minte. O fi băieții dichisiți cu calcule financiare în minte mulțumiți de ei înșiși, dar deciziile din topor, neexplicate bine și alese contra celor mai vulnerabili duc la revoltă. La fel este valabil și pentru darurile electorale nesăbuite și lărgirea deficitului de cei dinainte”, a scris Nicu Ștefănuță.

Rezultatele exit-poll dau AfD câștigător, cu un scor de 44,5%, la alegerile din Saxonia-Anhalt, acolo unde conservatorii cancelarului german Friedrich Merz, care guvernează landul din 2002, au scăzut la 18,5%, față de 37,1% în 2021.

„Coșmarul este real”

Nicu Ștefănuță a respins ceea ce a descris drept speculații potrivit cărora cei de la AUR „sunt umflați în sondaje” și aceste scoruri nu se vor materializa în voturi efective.

„Nu mai speculați că auriștii sunt umflați în sondaje, dar că omul nu va vota așa ceva, bla bla. De câte probe mai este nevoie că oamenii chiar așa vor vota? Nu este evident și la noi cine sunt liderii politici cei mai câștigați din criza politică? Georgescu și Simion, în rest numai răniți”, a adăugat oficialul.

El susține că „valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa” și că „urmează Franța”, acolo unde politiciana radicală Marine Le Pen este favorită în sondaje în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.

„Oamenii nu vor să vorbim de rău pe extremiști sau teoretic de democrație. Nimeni nu pare că întelege exact ce e aia, istoria e oricum cunoscută de puțini. Extremiștii joacă inteligent și chiar atrag talent (pervers, pe interes, dar nu de neglijat). De exemplu, aici au venit cu un plan complet, cu candidat de prim ministru de land, cu tot”, a mai afirmat Nicu Ștefănuță, referindu-se la situația din Saxonia-Anhalt.