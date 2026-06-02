Replică dată de Ciprian Ciucu pentru Traian Băsescu. Cu ce îi dă dreptate fostului președinte

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține o conferință de presă la sediul PMB din București, 20 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

După ce fostul președinte Traian Băsescu s-a pronunțat marți, într-o postare pe Facebook, contra desemnării lui Eugen Tomac ca premier și a vorbit despre refacerea alianței de guvernare, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a intervenit în discuție.

Președintele Nicușor Dan este așteptat să-l anunțe pe Eugen Tomac ca premier desemnat. Tomac este europarlamentar, consilier prezidențial și președintele PMP, partid fondat de Traian Băsescu.

„Partidul Naţional Liberal si-a asumat o dată guvernarea! A făcut-o ca recunoastere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD, a făcut ceea ce era corect să facă!”, a comentat Ciprian Ciucu la postarea pe Facebook a lui Traian Băsescu.

În postarea la care a comentat primarul Capitalei, Băsescu vorbea despre „menținerea Protocolului Alianței” și desemnarea unui premier ori din partea PNL, altul decât Bolojan, sau din partea PSD, altul decât Grindeanu.

„PSD a fost laș și nu și-a asumat. Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corecta pentru români, când s-a ajuns la privilegii”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

„Să înțelegeti două lucruri”

În continuare, primarul Capitalei i-a spus lui Băsescu că trebuie „să întelegeți două lucruri”.

„ (1)Nu mai există „Partidele Alianței” pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, atunci când au încalcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Și fusesera avertizați de două ori în prealabil! NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Și nu PNL l-a distrus”, a spus Ciucu.

„Noi nu mai asumăm nimic cu PSD pentru că nu avem încredere în PSD și nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme și devalizarea sistemului de energie”, a continuat Ciucu.

În final, primarul Capitalei îl atacă pe Nicușor Dan.

„În rest sunt de acord cu dumneavostră: De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”, s-a întrebat Ciprian Ciucu.