Replică din USR, după ce Rogobete a catalogat-o drept „epilatoare șefă” pe o fostă ministră a Sănătății: „Nu a prea practicat el medicina”

Deputata USR Diana Buzoianu l-a criticat pe deputatul PSD Alexandru Rogobete pentru că a catalogat-o drept „epilatoare șefă” pe fosta ministră a sănătății Ioana Mihăilă, miercuri, într-un discurs susținut de la tribuna Parlamentului.

Diana Buzoianu a sugerat că afirmația lui Alexandru Rogobete reflectă „misoginismul” care există în România, în 2026, „la cel mai înalt nivel”.

„Mă întreabă multă lume cum e să fii femeie în politică și dacă mai există în 2026 misoginism. Și le zic mereu: da. La cel mai înalt nivel. Rogobete astăzi a arătat cum se uită el la femeile din jurul lui. Marele reformist și speranța noilor generații de politicieni se urcă pe scenă în Parlament și o descrie pe Ioana Mihăilă în bătaie de joc «epilatoarea șefă», a scris Diana Buzoianu, într-o reacție miercuri seară pe Facebook.

Diana Buzoianu, despre Alexandru Rogobete: „Nu a prea practicat el medicina”

Buzoianu susține că Ioana Mihăilă, care în 2021 devenea ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu la propunerea USR, „este medic primar edocrinolog, cu mai mulți ani de studii și specializare decât are la activ Rogobete”.

„Rogobete este … cu rezidențiatul încă neterminat. Nu mai vorbim de specializări, că nu a prea practicat el medicina. Doar că politica și PSD i-au dat o platformă de unde poate să jignească grobian o femeie cu mult mai mulți ani de muncă decât el, pentru simplul motiv că îi e adversar politic (mă rog, imaginar, căci doamna Ioana Mihăilă nu mai e în politică de ani de zile, dar Rogobere e încă într-un război cu fantome)”, a continuat deputata USR.

Ea a mai reclamat că „așa arată în fiecare zi politica românească pentru femei în funcții de putere”.

„Ești pusă în fața zamfirilor, rogobeților, grindenilor care insultă femei pentru simplul motiv că sunt femei. Și da, în același timp, noi nu cedăm și livrăm. Cu tot cu bătaia lor de joc continuă”, a conchis Diana Buzoianu.

Într-un discurs susținut miercuri la Parlament, unde mai multe legi necesare pentru PNRR și SAFE au fost adoptate cu scandal de deputați, fostul ministru PSD al sănătății Alexandru Rogobete i-a criticat pe cei din USR, spunând că în perioada în care au avut portofoliul Sănătății au pus-o pe ministră pe „o epilatoare șefă de la Bihor”, o aluzie la Ioana Mihăilă.

Potrivit G4Media, când a fost numită la Ministerul Sănătății, în 2021, Ioana Mihăilă avea o clinică de dermatologie în Oradea.