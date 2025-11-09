Replică dură din CSM după ce Oana Gheorghiu a spus că sistemul pensiilor speciale este „un fel de Caritas”. „Schimbând doar ambalajul!”

Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că afirmația vicepremierului Oana Gheorghiu, potrivit căreia pensiile speciale sunt „un fel de Caritas” pe care statul român nu și-l permite, reprezintă „o incitare la ură de clasă în formă ură”. Magistratul s-a arătat revoltat și de afirmația făcută de Gheorghiu după care plata acestor pensii se face cu „bani luați de la gura unui copil flămând”.

Într-o postare pe Facebook, Alin Ene face câteva precizări „aparent necesare pentru proaspătul membru al Guvernului”.

„Independenţa justiţiei nu este un concept abstract şi nici un lux „plătit din gura copiilor flămânzi”. Ea este fundamentul statului de drept, adică temelia pe care fiecare cetăţean – indiferent că este copil, părinte, salariat sau pensionar – îşi poate proteja drepturile în faţa oricărei puteri: politice, economice ori sociale. Regimul juridic al pensiei de serviciu a magistraţilor nu este un „privilegiu”, ci o garanţie constituţională, instituită tocmai pentru a proteja judecătorul de orice formă de presiune politică, inclusiv post-carieră”, a scris magistratul.

Ene invocă „alte sume celebre”

El o acuză pe Oana Gheorghiu de manipulare până în punctul în care aceasta se transformă în incitare împotriva unei categorii sociale.

„Este inacceptabilă opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”. A construi o asemenea opoziție artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitație la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier. Este o retorică de divizare socială, folosită istoric pentru a identifica „dușmani interni” și a canaliza resentimente publice”, susține Alin Ene.

Să nu repetăm istoria, schimbând doar ambalajul!”

Magistratul susține că același tip de argumentație falacioasă poate fi folosit și în cazul altor „sume celebre”:

„Cei 1,2 milioane de lei cheltuiţi de Senat pe eşarfe şi butoni cu pietre semipreţioase, sutele de milioane de lei încasate anual ca subvenţii de partidele politice, miliardul de euro presupus a fi fost achitat pentru achiziţionarea de doze excedentare de vaccin anti-Covid, suficiente pentru vaccinarea a două Românii, cei 1,5 milioane de euro presupuşi a fi fost achitaţi pentru o audienţă la premierul României. Toate acestea unde au lăsat o gaură? Cine a suferit pentru aceste privilegii? Câte spitale se puteau construi cu acei bani şi câte guri de copii flămânzi ar fi putut hrăni?”, exemplifică Ene.

„Când deţii o funcţie publică, fiecare cuvânt este purtător de consecinţe şi trebuie să dai dovada de măsură, responsabilitate şi respect pentru principiile statului de drept. În România, retorica „elitelor parazitare” ne-a dus deja într-un regim totalitar – Ceauşescu a folosit-o ca instrument de control. Să nu repetăm istoria, schimbând doar ambalajul!”, a conchis Alin Ene.

Ce a provocat reacția membrului CSM

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas”.

Întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând.”

Nu este prima dată când Alin Ene reacționează la afirmații făcute de către demnitari ai statului. În 29 iunie, magistratul a postat, tot pe Facebook, un mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a anunțat proiectul de eliminare a pensiilor speciale:

„Sub masca „reformei” și reluând aceleași minciuni demontate deja public de Consiliul Superior al Magistraturii, premierul României încalcă flagrant Constituția României și standardele internaționale, disprețuind atât jurisprudența Curții Constituționale, cât și orice urmă de respect față de principiile statului de drept. Într-un gest de sfidare, se anunță o nouă creștere a vârstei de pensionare, o majorare absurdă a vechimii în funcție și o amputare brutală a pensiei de serviciu – toate acestea, la doar câteva luni după ce Legea nr. 282/2023 a modificat deja substanțial aceste condiții.

Aceste modificări nu sunt doar abuzive – sunt premeditate. Țintirea exclusivă a magistraților nu e întâmplătoare: e un episod nou dintr-o campanie de stigmatizare orchestrată politic, menită să discrediteze sistemul judiciar și să îl pună sub control. Totul, ca să se distragă atenția de la adevăratele eșecuri ale guvernării și știind că o justiție cu spatele la zid nu poate fi nici liberă, nici dreaptă”, scria Ene pe Facebook.