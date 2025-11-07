Replică dură din PNL după Congresul PSD: „Un partid în plină dezintegrare morală și politică”

Deputatul Alexandru Muraru, președintele organizației județene a PNL Iași, susține că PSD a ales calea iresponsabilității și a trădării interesului public, lucru arătat de congresul în care Sorin Grindeanu a fost confirmat președinte al PSD.

„Congresul PSD de astăzi a fost o demonstrație de goliciune politică. Un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile, în care partidul care pretinde că salvează România nu a reușit nici măcar să-și salveze credibilitatea. Între a fi un partid responsabil sau o echipă de zgomote, PSD a ales calea din urmă, aceea a iresponsabilității, a trădării interesului public și a disprețului față de bun-simțul civic”, a scris, într-o postare pe Facebook, Alexandru Muraru.

Liberalul amintește că, în timp ce PSD „juca rolul de ancoră a onestității”, fostul senator social-democrat Marius Isăilă era ridicat de către procurorii DNA pentru trafic de influență.

„Aceasta este adevărata față a PSD, prin dublul limbaj și corupție mascată în discurs moralizator. Iar când până și Liviu Dragnea, fostul deținut și autorul moral al OUG 13, spune că acest congres este o farsă, atunci e limpede că PSD a devenit un partid retrograd, nefrecventabil, lipsit de viziune și de orice perspectivă de modernizare. Astăzi, PSD nu mai este un partid în transformare, ci unul în plină dezintegrare morală și politică”, a mai scris liderul liberalilor din Iași.

Sorin Grindeanu a devenit astăzi oficial noul președinte al PSD, după ce a fost votat, în cadrul congresului organizat la Romexpo, de 99,18% dintre cei peste 3.000 de delegați. Au fost și opt abțineri și 15 voturi împotrivă.

La congresul PSD au mai participat și Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu – patru dintre foștii președinți ai PSD. Dintre foștii președinți au lipsit Liviu Dragnea, care nu a fost invitat, și Viorica Dăncilă, care a declinat invitația.