Replica lui Nicușor Dan după ce un raport al Congresului SUA pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor din România

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România de la finalul anului 2024 a fost un act juridic intern cu scopul de a proteja ordinea constituțională în fața unor amenințări, a transmis miercuri președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Reacția vine ca urmare a publicării unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Raportul se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele subliniază că această decizie luată în decembrie 2024 s-a bazat pe „documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat (n.r. Călin Georgescu) prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, scrie Nicușor Dan.

El numește explicit o intervenție a Rusiei în alegerile din România și precizează că aceasta a fost deja documentată în rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. „Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid”, subliniază șeful statului.

Ce spune raportul Congresului SUA despre alegerile din România

România este menționată de 113 ori în raportul preliminar, autorii documentului punând sub semnul întrebării necesitatea anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Concret, raportul susține că cele mai agresive măsuri de cenzură ale UE au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu.

Decizia, observă raportul, a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, spune raportul.

„Chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție”, precizează Nicușor Dan în replică la apariția raportului.

Acuzații la adresa Comisiei Europene

Raportul a fost realizat de comisia juridică a Camerei Reprezentanților, prezidată de republicanul Jim Jordan. Rolul raportului este de a investiga reglementările europene în domeniul tehnologiei de la începutul anului 2025. Conform raportului, Comisia Europeană încearcă să influențeze statele membre ale UE prin controlul discursului politic în perioadele electorale.

Comisia Europeană a respins vehement acuzațiile din raport. „În ceea ce privește ultimele acuzații de cenzură, sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale.

Regnier a subliniat de asemenea capacitatea platformelor online de a „influența algoritmic alegerile” și eforturile Europei de a asigura „alegeri libere și corecte”.