Replica Oanei Ţoiu după afirmațiile ambasadorului Rusiei la ONU despre drona căzută în România

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o replică dură, luni, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, pentru reprezentantul Rusiei la ONU, după ce acesta a afirmat că nu există dovezi conform cărora drona care a lovit un bloc din Galaţi este rusească, scrie News.ro. „Cei care nu au argumente ca să-şi explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate şi să schimbe adevărul cu propriile poveşti. Prezenţa şi intervenţiile noastre de astăzi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentaţi ei înşişi ca agresori”, a spus Ţoiu.

„Această comportare nechibzuită şi încălcarea principiilor care protejează vieţile oamenilor ne arată dispreţul faţă de eforturile diplomatice şi încălcarea legilor internaţionale. Suntem încă o dată confruntaţi cu un mare paradox: îi căutăm pe responsabili în acest Consiliu în care Federaţia Rusă, ca membru permanent, ar trebui să asigure respectarea Cartei ONU şi vedem că ea este agresorul. Această impunitate reprezintă o deviere de la principiile fundamentale şi scopul Cartei ONU, ceea ce este contrar principiilor noastre de menţinere a păcii şi securităţii prin bună-credinţă şi cooperare între statele membre. Mai mulţi membri ai Consiliului au arătat dinainte că acest tip de escaladare reprezintă o provocare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi trebuie condamnat ca atare”, a afirmat ministra Oana Ţoiu, luni, la Consiliul de Securitate al ONU, reunit la New York, la solicitarea României.

Ea a arătat, în discursul ţinut, că victimele agresiunii nu trebuie prezentate ca fiind ele însele agresori.

„În această sală, în Consiliul de Securitate, cuvintele au o mare putere. Este legitimitatea desăvârşită a acestei instituţii care găzduieşte un asemenea dialog, chiar dacă dialogul nu se poartă în termeni confortabili. Tocmai de aceea avem nevoie de răspunsuri, aşa cum am văzut şi în aceste zile, şi să se răspundă la aceste încălcări clare ale legilor internaţionale. Trebuie să sprijinim calea către pace la graniţa noastră. Tocmai de aceea vorbim astăzi aici şi vă suntem recunoscători pentru intervenţii. Adevărul nu iese singur la iveală, trebuie să fie protejat. Aşa cum ne protejăm pământul, apa şi aerul, trebuie să protejăm şi faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să-şi explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate şi încearcă să schimbe adevărul cu propriile poveşti. Prezenţa şi intervenţiile noastre de astăzi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentaţi ei înşişi ca agresori. România va continua să fie un partener de încredere şi suntem recunoscători pentru sprijinul internaţional primit din partea comunităţii”, a adăugat ministrul român al Afacerilor Externe.

Ţoiu a reafirmat că analizele realizate de militarii români indică, fără tăgadă, că drona căzută peste un bloc de locuinţe, la Galaţi, este de provenienţă rusească.

„Analiza militarilor ne arată clar, fără îndoială, că drona care s-a lovit de blocul de la Galaţi este o dronă Geran de fabricaţie rusească. Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici şi prezentată publicului de preşedintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Pe lângă inscripţia Geran 2 în caractere chirilice, fragmentele recuperate ne arată că şi componentele electronice – sistemul de navigaţie, modul de control, motorul, modul de construire – sunt similare cu cele ale altor drone Geran 2 recuperate anterior în România şi identificate ca fiind produse în Federaţia Rusă. Raportul mai arată şi inscripţii tehnice, urme de producere, materiale care folosesc acelaşi proces tehnologic, iar analiza chimică arată aceeaşi origine”, a explicat Oana Ţoiu.

Oficialul român a spus că starea de război nu trebuie privită drept „noua normalitate” în Ucraina, cerând presiuni asupra Federaţiei Ruse pentru încetarea agresiunii în ţara vecină. „Curajul ucrainenilor, sacrificiul lor, puterea de inovaţie şi rezistenţă trebuie să fie respectate şi sprijinite. Dar pentru că au puterea să se apere din ce în ce mai mult, nu trebuie să considerăm că aceasta este noua normalitate, ci să continuăm să creştem presiunea diplomatică asupra agresorului pentru a-l opri”, a argumentat Oana Ţoiu.

Care a fost poziția Rusiei la reuniunea convocată de ONU la solicitarea României

Reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU a susținut că România a convocat „în grabă” şedinţa şi a adus „acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei cu privire la incidentul petrecut săptămâna trecută la Galaţi, scrie News.ro.

Oficialul rus prezent luni seară (ora României), la New York, unde are loc reuniunea ONU la solicitarea României, a explicat că Rusia atacă Odesa, dar a respins acuzaţiile conform cărora drona care a explodat la Galaţi ar fi una dintre cele lansate de Rusia la Odesa, arătând că, dacă ar fi fost aşa, ar fi provocat pagube considerabil mai mari.

El a acuzat „retorica belicoasă” a Europei „contra Rusiei”, spunând că acest incident este folosit exact în sprijinul acestei retorici.

Oficialul rus a vorbit din nou despre „naziştii ucraineni” şi despre „victimele” ruseşti, invocând o „maşină de propagandă anti-rusească” care foloseşte drept „oportunităţi de a face acuzaţii contra Rusiei de fiecare dată când un fragment de dronă cade pe teritoriul unui stat european”.

Reprezentantul permanent al Rusiei la Naţiunile Unite, Vasili Alekseievici Nebenzia, a acuzat autorităţile române de dezinformare în legătură cu incidentul de la Galaţi.

„Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire, aducând acuzaţii nefondate şi care nu sunt obiective contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerinţa ţărilor occidentale de a răspunde acuzaţiilor propagate de media occidentale antiruseşti. Vreau să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual şi tehnic. Forţele armate ruseşti au desfăşurat operaţiuni care ţintesc infrastructura militară şi civilă a Kievului pe 29 mai, ca răspuns la atacurile teroriste desfăşurate de regimul de la Kiev contra infrastructurilor civile ruseşti. În aceste operaţiuni am vizat echipamente din portul din regiunea Odesa, prin care partenerii occidentali oferă bunuri. Acolo au loc operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitare a echipamentelor militare care sunt distribuite în Ucraina pentru atacuri contra populaţiei noastre civile. Desigur că distrugem asemenea încărcături cât de repede posibil. În conformitate cu datele oficiale româneşti, a existat un impact în oraşul Galaţi, care se spune că a fost din cauza unei drone ruseşti care ar fi lovit un bloc. Încărcătura unei asemenea drone este de aproximativ 50 kilograme de explozibil. Dacă o asemenea dronă, după cum se spune, ar fi lovit acoperişul unui bloc, consecinţele nu ar fi fost limitate la focul arătat de media româneşti, acoperişul ar fi fost distrus complet”, a argumentat Vasili Nebenzia.

El a arătat că „împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigaţie depolitizată” la care Rusia să ia parte, el arătând că Federaţia Rusă este dispusă să participe la o asemenea investigaţie, „doar dacă date obiective şi rămăşiţe ale dronelor sunt oferite pentru analize”.

„Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat”, a spus oficialul rus.

El a afirmat că evaluările privind dronele căzute „trebuie bazate pe evaluări şi nu pe sloganuri politice”.



Nebenzia a reclamat „incoerenţe” în declaraţiile oficialilor români cu privire la incidentul de la Galaţi.

„Vă atragem atenţia asupra incoerenţelor din declaraţiile oficialilor români. Întâi de toate au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, preşedintele român Nicuşor Dan a spus că este rezultatul unei activităţi a antiaerienei ucrainene care a făcut ca drona să-şi schimbe cursul şi să intre în spaţiul aerian românesc. În acelaşi timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacţia statelor membre ale NATO şi a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidenţă faptul că acest incident cu drona a intervenit la o zi după ce preşedintele Zelenski a cerut preşedintelui Trump ajutor cu rachete şi sisteme anti-aeriene pentru el. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea. Este regretabil faptul că România nu a reuşit să ofere date obiective ruşilor şi a început imediat să aplice agenda creată de partenerii săi superiori, la fel şi comandamentul aliat în Europa care s-a grăbit să atribuie vina către Rusia. În loc de o cooperare profesionistă, măsuri de răspuns pregătite dinainte au fost luate, cum ar fi închiderea Consulatului la Constanţa şi cererea ca acel consul să plece din România în 72 de ore. Încă o dată arăt că, în loc să caute adevărul, s-a preferat folosirea unui incident care a fost izolat pentru alimentarea istoriei antiruseşti. Rusofobii din vest creează noi pretexte pentru a strânge rândurile şi a se pune contra Rusiei”, a mai spus oficialul rus.