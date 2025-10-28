Replică pentru Pentagon de la creatorul filmului „A House of Dynamite”, după criticile lansate de armata americană: „Sistemul antirachetă este imperfect”

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 17 OCTOMBRIE 2025: Noah Oppenheim vorbește pe scenă în timpul proiecției filmului „A House of Dynamite”, difuzat de Netflix, și al unei sesiuni de întrebări și răspunsuri legate de peliculă. FOTO: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Noah Oppenheim, scenaristul thrillerului „A House of Dynamite”, regizat de cineasta americană Kathryn Bigelow, a răspuns la plângerile Pentagonului cu privire la acuratețea modului în care filmul descrie sistemele de apărare ale SUA, spunând, „cu tot respectul”, că „nu este de acord” cu aceastea, scrie marți The Guardian.

Într-o notă internă din 16 octombrie obținută de Bloomberg, Agenția de Apărare Antirachete (MDA) din cadrul Pentagonului a afirmat: „Interceptoarele fictive din film ratează ținta și înțelegem că acest lucru este menit să fie o parte captivantă a dramei destinate divertismentului publicului”, dar rezultatele testelor din lumea reală „spun o poveste cu totul diferită”.

În documentul intern al agenției din cadrul Departamentului american al Apărării mai scrie că interceptorii de rachete ai SUA „au demonstrat o rată de acuratețe de 100% în testele efectuate de peste un deceniu”.

„Ceea ce arătăm în film este corect”

Oppenheim, fost președinte al NBC News, a declarat că a vorbit cu „mulți experți în apărarea antirachetă, cu toți în mod oficial… sistemul nostru de apărare antirachetă este extrem de imperfect”. El a adăugat: „Ceea ce arătăm în film este corect”.

În film, rachetele interceptoare terestre, lansate din Alaska, nu reușesc să oprească un atac nuclear asupra orașului Chicago.

Cu toate acestea, fizicianul Laura Grego, de la Union of Concerned Scientists, expertă în domeniul nuclear, a declarat pentru Bloomberg că amenințarea prezentată în film este, probabil, cea mai simplă cu care ar putea avea de-a face Statele Unite. „O apărare robustă ar trebui să anticipeze atacuri multiple cu rachete balistice intercontinentale și momeală credibilă, precum și atacuri directe asupra elementelor de apărare antirachetă, dar niciunul dintre acestea nu a făcut parte din povestea acestui film. Amenințarea fictivă este, probabil, una dintre cele mai ușoare.”

Kathryn Bigelow a declarat, pentru The Guardian, că filmul nu a solicitat aprobarea sau cooperarea Pentagonului pentru a-și asigura independența, afirmând: „Armamentul nostru nuclear este o structură care poate da greș. În cadrul acestui domeniu lucrează în culise bărbați și femei a căror competență ne permite să stăm și să purtăm această conversație. Dar competența nu înseamnă că sunt infailibili.”

În prezent, SUA dispun de 44 de interceptori tereștri, staționați în Alaska și California, iar în 2020 Pentagonul a atribuit companiei Northrop Grumman un contract în valoare de 13,3 miliarde de dolari pentru o nouă generație de rachete terestre, care urmează să fie livrate în 2029.

În luna mai, președintele american Donald Trump a propus un sistem de rachete „Golden Dome”, care include arme spațiale pentru a intercepta atacurile împotriva SUA.

Lansat recent pe Netflix „A House of Dynamite” a ajuns rapid pe prima poziție a vizionărilor platformei și în România. El a stârnit o dezbatere pe mai multe teme. Cât de aproape este omenirea de o posibilă anihilare atomică? Un singur eveniment major, de pildă o rachetă anonimă care lovește teritoriul uneia dintre țări, omorând milioane de oameni, poate declanșa un domino de reacții ale armatelor marilor puteri, care să nu mai poată fi reversat?

Pelicula, în care joacă printre alții Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris și Tracy Letts, a adunat reacții puternice și diverse. Au fost intervievați experți militari sau analiști specializați în lanțul de comandă al SUA. Unii dintre aceștia îl consideră o reprezentare plauzibilă a unui risc real. Pentru alții, este o reprezentare cinematografică forțată.