Replica PNL, după măsura „fără precedent” anunțată de PSD împotriva guvernului Bolojan: Sabotează practic România

Partidul Național Liberal (PNL) acuză PSD că încearcă să transforme interesul României „într-un instrument de confruntare politică și de blocaj”, după ce social-democrații au anunțat că fac plângere penală împotriva guvernului Bolojan.

Liberalii transmit că țara noastră nu-și poate permite blocarea investițiilor și fondurilor europene din „calculele politice toxice ale PSD” și că susțin că Executivul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare.

„Partidul Național Liberal respinge acuzațiile lansate astăzi de PSD și constată, încă o dată, că acest partid încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj. Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare. Toate actele adoptate au avut un singur obiectiv: protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene”, a afirmat PNL, într-un comunicat de presă.

PNL: „Tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR”

Liberalii spun că PSD „alege să blocheze în instanță” măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României.

„Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani și lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României. În loc să contribuie la deblocarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României”, afirmă liberalii în comunicat.

„Respectăm dreptul oricărei formațiuni politice de a face apel la justiție, dar constatăm că demersul PSD sabotează practic efortul României de atragere a fondurilor europene. PSD tratează cu o rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării”, spun liberalii.

PNL subliniază că țara noastră are nevoie acum „de responsabilitate, nu de blocaje”.

„România are nevoie de performanță, nu de procese politice. România are nevoie de investiții și de absorbția fondurilor europene, nu de acțiuni care riscă să întârzie proiecte strategice pentru dezvoltarea țării”, menționează formațiunea condusă de Ilie Bolojan.

PSD, plângere penală împotriva guvernului

PSD a anunțat luni că sesizează Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul General împotriva guvernului condus de premierul interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adoptat hotărâri și politici publice „neconstituţionale”, având în vedere că are un mandat limitat în privinţa iniţierii de acte normative.

Într-un comunicat de presă, PSD a transmis că „somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituția” și anunță că „inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis”.

PSD susține că „are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene” și că a demonstrat asta „inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului”.

„Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor. De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, au transmis social-democrații.

Conform reprezentanților PSD, „astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate”.

PSD a precizat că marți, 28 iulie, va sesiza Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate.

Social-democrații au spus că vor sesiza și Parchetul General – „pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise”.